ЧП в Индии. При пожаре на фабрике в Дели погибли десятки человек

Крупный пожар на фабрике в столице Индии. Погибли более 40 человек, около полусотни госпитализированы. Возгорание охватило 55 квадратных метров здания. Пламя удалось ликвидировать. С огнем боролись силы 27 пожарных расчетов. Спасательные работы продолжаются. Причина ЧП пока неизвестна.