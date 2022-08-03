ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ЧП в Италии - прогулочный катер врезался в пирс, пострадали 28 человек

ЧП в Италии. Прогулочный катер врезался в пирс Сан-Винченцо неаполитанского порта. На борту находилось около ста человек. Из них 28 получили травмы. Некоторым потребовалась медицинская помощь, в том числе детям. Сейчас судно арестовано. Полиция проверяет все версии произошедшего.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все