ЧП в Италии - прогулочный катер врезался в пирс, пострадали 28 человек

ЧП в Италии. Прогулочный катер врезался в пирс Сан-Винченцо неаполитанского порта. На борту находилось около ста человек. Из них 28 получили травмы. Некоторым потребовалась медицинская помощь, в том числе детям. Сейчас судно арестовано. Полиция проверяет все версии произошедшего.