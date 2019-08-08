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ЧП в Калифорнии: четыре человека убиты, двое ранены
Срочные новости приходят из США. 4 человека убиты и еще двое ранены в Калифорнии. По словам полицейских, арестован 30-летний мужчина. Он был вооружен ножом и пистолетом. В полиции предполагают, что все нападения были совершены близ Лос-Анджелеса. В частности, было совершено ограбление пекарни и заправочной станции. Как сообщается, и подозреваемый, и все его жертвы были латиноамериканцами.
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