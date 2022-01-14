ЧП в Китае - во время разгрузки посылок произошел взрыв

В Китае во время разгрузки посылок произошел взрыв. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как грузчик кидает коробки в мешке на землю. Через мгновенье раздается взрыв. Что стало причиной такой огненной реакции, пока неизвестно, но не исключено, что в посылке находились взрывчатые вещества. После того, как расселся дым, стало понятно, что вспышка была не столько мощной, сколько эффектной. Но почтальон этот день явно запомнил.