ЧП в Колумбии

При посадке пассажирский самолет вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы в дренажный канал. Причина - сильный ливень. На борту чартера "Эмбраер E-120" находились 29 человек и три члена экипажа. Никто не пострадал. Инцидент произошел в аэропорту Ла Макарена, расположенном в 280 километрах от колумбийской столицы Боготы. Сейчас аэропорт закрыт. Специалисты выясняют все причины случившегося.