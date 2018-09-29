ЧП в ночном клубе Британии

Распылили неизвестное вещество. В заведении было запланировано мероприятие, билеты на которое купили около тысячи человек. Пострадали не менее 40 посетителей. Они жаловались на проблемы с дыханием, кашель и резь в глазах. Всех экстренно эвакуировали. Правоохранители уже проверили клуб, но следов химических или токсических веществ не нашли.