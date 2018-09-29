ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ЧП в ночном клубе Британии

Распылили неизвестное вещество. В заведении было запланировано мероприятие, билеты на которое купили около тысячи человек. Пострадали не менее 40 посетителей. Они жаловались на проблемы с дыханием, кашель и резь в глазах. Всех экстренно эвакуировали. Правоохранители уже проверили клуб, но следов химических или токсических веществ не нашли.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все