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ЧП в Новой Зеландии: бездомным раздали смертельные конфеты
Смертельно опасные леденцы. ЧП в Новой Зеландии. Благотворительная организация неосознанно раздала бездомным конфеты с крайне высокой дозой метамфетамина. По сообщениям СМИ, они были пожертвованы одним из представителей общественности. Наборы, в которых могли содержаться зараженные конфеты, получили около 400 человек. Попробовали их члены как минимум восьми семей, включая ребенка. Обошлось без жертв. Полиция уже начала уголовное расследование по факту данного инцидента.
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