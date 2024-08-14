ЧП в Новой Зеландии: бездомным раздали смертельные конфеты

Смертельно опасные леденцы. ЧП в Новой Зеландии. Благотворительная организация неосознанно раздала бездомным конфеты с крайне высокой дозой метамфетамина. По сообщениям СМИ, они были пожертвованы одним из представителей общественности. Наборы, в которых могли содержаться зараженные конфеты, получили около 400 человек. Попробовали их члены как минимум восьми семей, включая ребенка. Обошлось без жертв. Полиция уже начала уголовное расследование по факту данного инцидента.