ЧП в Нью-Йорке. Частный вертолет упал в реку Гудзон

Частный вертолет не долетел до взлетно-посадочной полосы на одном из городских пирсов и упал в реку Гудзон. На борту машины в этот момент находился только пилот. Его спасли. Значительных повреждений летчик не получил. К месту аварии оперативно прибыли полицейские, а также сотрудники управления береговой охраны. Машина при аварии почти полностью погрузилась в воду. К слову, ее уже достали из реки.



