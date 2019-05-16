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ЧП в Нью-Йорке. Частный вертолет упал в реку Гудзон

Частный вертолет не долетел до взлетно-посадочной полосы на одном из городских пирсов и упал в реку Гудзон. На борту машины в этот момент находился только пилот. Его спасли. Значительных повреждений летчик не получил. К месту аварии оперативно прибыли полицейские, а также сотрудники управления береговой охраны. Машина при аварии почти полностью погрузилась в воду. К слову, ее уже достали из реки.

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