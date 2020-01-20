ЧП в отеле Перми: из-за прорыва трубы отопления погибли люди

ЧП в отеле Перми. В гостинице прорвало трубу отопления, и кипяток хлынул на цокольный этаж. По данным очевидцев, воды было так много, что она хлестала через порог гостиницы на улицу, образовался густой туман. По предварительной информации, погибли пять человек, в том числе ребенок, еще шесть получили ожоги. Трое из них госпитализированы. Власти Пермского края обещают оказать всю необходимую помощь семьям жертв и пострадавшим. Как сообщают СМИ, хостел находится в жилом доме в подвальном помещении. В сентябре в этом номере также прорвало трубу, но тогда в нем не было людей.