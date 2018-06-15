ЧП в парке развлечений Флориды

В городе Дейтон-Бич 6 человек попали в больницу после аварии на американских горках. Вагонетка на большой высоте сошла с рельсов аттракциона. 2 человека рухнули с высоты более 10 метров. Всего с застрявшей конструкции были эвакуированы около 10 человек. Аттракцион закрыли. На месте происшествия работают следователи.