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ЧП в Стамбуле: жилой дом рухнул из-за обвала грунта

Жилой дом рухнул в Турции. В районе строительства новой ветки метро произошел обвал грунта. Его не выдержало двухподъездное здание высотой в 3 и 4 этажа. К счастью, разрушения заметили сразу и успели эвакуировать людей - никто не пострадал.

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