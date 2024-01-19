ЧП в Стамбуле: жилой дом рухнул из-за обвала грунта

Жилой дом рухнул в Турции. В районе строительства новой ветки метро произошел обвал грунта. Его не выдержало двухподъездное здание высотой в 3 и 4 этажа. К счастью, разрушения заметили сразу и успели эвакуировать людей - никто не пострадал.