ЧП в Татарстане: стрельба в казанской гимназии

Происшествие в Татарстане. В школе Казани произошла стрельба, сообщается и о взрыве. Официально известно об 11 погибших, среди них 9 детей. Двое погибли, выпрыгнув из окна третьего этажа, пытаясь спастись. 32 человека пострадали, их развозят по больницам города. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали. В Казани сейчас находится наш коллега - журналист Белорусского радио Юрий Зайцев (по телефону).

МВД Татарстана сообщает, что преступник действовал один, пособников у него не было. Эту информацию подтвердил глава Татарстана и озвучил первые официальные данные о стрелке.







Во всех казанских школах во вторую смену отменены занятия. Жителей дома, где живет стрелявший, эвакуировали, но взрыва не было - ранее он заявлял, что заложил на месте жительства взрывное устройство. В городе введен режим контртеррористической операции. На месте ЧП работают силовики. Среда в Татарстане объявлена днем траура.

