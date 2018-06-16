ЧП в центре Глазго

Пожар в местной школе искусств начался еще ночью, но с огнем не могут справиться до сих пор. На месте работают более сотни спасателей. В целях предосторожности были эвакуированы жители соседних домов. Пламя вспыхнуло на верхних этажах учебного заведения и быстро распространилось по всему зданию. Сообщений о пострадавших нет. В помещениях не было людей - школа искусств по сей день находилась на реставрации после предыдущего масштабного возгорания в 2014 году. Что стало причиной пожара на этот раз - выясняют местные власти.