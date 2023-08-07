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ЧП в Турции: взрыв прогремел в порту, на западе страны пожар на химзаводе

У порта Дериндже в Турции прогремел взрыв. Как утверждает телеканал CNN Turk, взрыв произошел в элеваторе во время загрузки судна с зерном. Разрушены 13 из 16 элеваторов. Взрыв ощущался даже в соседнем Гельджуке. А дым был виден из различных точек города. На место ЧП стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антитеррористические отряды. Сообщается о 13 пострадавших. Причиной могла стать детонация зерновой пыли.

И еще одно серьезное ЧП в Турции. Местные издания сообщают о пожаре на химзаводе в провинции Текирдаг на западе страны. По некоторым данным, огонь перекинулся на соседнюю косметическую фабрику.

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