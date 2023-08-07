ЧП в Турции: взрыв прогремел в порту, на западе страны пожар на химзаводе

У порта Дериндже в Турции прогремел взрыв. Как утверждает телеканал CNN Turk, взрыв произошел в элеваторе во время загрузки судна с зерном. Разрушены 13 из 16 элеваторов. Взрыв ощущался даже в соседнем Гельджуке. А дым был виден из различных точек города. На место ЧП стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антитеррористические отряды. Сообщается о 13 пострадавших. Причиной могла стать детонация зерновой пыли.