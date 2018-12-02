ЧП во Флориде. Небольшой самолет врезался в здание детского медцентра

После падения онзагорелся. Погибли два человека, пассажиры судна. В центре терапии в момент инцидента находились восемь взрослых и пятеро детей. Небольшие травмы получила учительница, которая помогала вывести из здания несовершеннолетних, однако госпитализация ей не потребовалась. Ведется расследование происшествия.