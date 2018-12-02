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ЧП во Флориде. Небольшой самолет врезался в здание детского медцентра

После падения онзагорелся. Погибли два человека, пассажиры судна. В центре терапии в момент инцидента находились восемь взрослых и пятеро детей. Небольшие травмы получила учительница, которая помогала вывести из здания несовершеннолетних, однако госпитализация ей не потребовалась. Ведется расследование происшествия.

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