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ЧП во французских Альпах

На французском горнолыжном курорте Сер Шевалье сломалась канатная дорога. Без малого 100 туристов оказались заблокированы на десятиметровой высоте. Они были вынуждены провисеть в воздухе при минусовой температуре 2 часа, после чего лыжников эвакуировали с помощью вертолета и наземных средств. Никто не пострадал.

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