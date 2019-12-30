ЧП во французских Альпах

На французском горнолыжном курорте Сер Шевалье сломалась канатная дорога. Без малого 100 туристов оказались заблокированы на десятиметровой высоте. Они были вынуждены провисеть в воздухе при минусовой температуре 2 часа, после чего лыжников эвакуировали с помощью вертолета и наземных средств. Никто не пострадал.



