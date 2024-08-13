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Чрезвычайная ситуация из-за оспы обезьян (mpox) объявлена в Африке
Вспышкаmpoxраспространилась из Демократической Республики Конго (ДРК) в соседние страны. В связи с этим в Африке объявлена "чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения континентальной безопасности".Об этом пишет БЛТА со ссылкой на Reuters.
В материале отмечается, что вспышка mpox (новое название оспы обезьян. - Прим. БЕЛТА) в Конго началась с распространения эндемичного штамма, известного как Clade I. Однако затем возник новый вариант, известный как Clade Ib, который легче распространяется при обычном тесном контакте, особенно среди детей.
Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) еще на прошлой неделе предупредили, что темпы распространения вирусной инфекции вызывают тревогу. По их информации, с начала года на африканском континенте было зарегистрировано более 15 тыс. случаев заболевания mpox и 461 смерть от вирусной инфекции, что на 160% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Mpox был эндемичным заболеванием в некоторых частях Африки на протяжении десятилетий после того, как был впервые обнаружен у человека в ДРК в 1970 году. Отмечается, что он передается через близкий контакт и вызывает симптомы, похожие на грипп, и гнойные поражения. Большинство случаев протекают в легкой форме, но может привести и к летальному исходу.
В 2022 году более легкая версия вируса распространилась более чем в ста странах, в основном половым путем, что побудило Всемирную организацию здравоохранения объявить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, - наивысший уровень опасности. Спустя 10 месяцев ВОЗ прекратила действие чрезвычайной ситуации, заявив, что кризис в области здравоохранения взят под контроль.
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