Чрезвычайная ситуация из-за оспы обезьян (mpox) объявлена в Африке

Вспышкаmpoxраспространилась из Демократической Республики Конго (ДРК) в соседние страны. В связи с этим в Африке объявлена "чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения континентальной безопасности".Об этом пишет БЛТА со ссылкой на Reuters.



В материале отмечается, что вспышка mpox (новое название оспы обезьян. - Прим. БЕЛТА) в Конго началась с распространения эндемичного штамма, известного как Clade I. Однако затем возник новый вариант, известный как Clade Ib, который легче распространяется при обычном тесном контакте, особенно среди детей.



Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) еще на прошлой неделе предупредили, что темпы распространения вирусной инфекции вызывают тревогу. По их информации, с начала года на африканском континенте было зарегистрировано более 15 тыс. случаев заболевания mpox и 461 смерть от вирусной инфекции, что на 160% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Mpox был эндемичным заболеванием в некоторых частях Африки на протяжении десятилетий после того, как был впервые обнаружен у человека в ДРК в 1970 году. Отмечается, что он передается через близкий контакт и вызывает симптомы, похожие на грипп, и гнойные поражения. Большинство случаев протекают в легкой форме, но может привести и к летальному исходу.



