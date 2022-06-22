Второй этап чрезвычайного плана в энергетике Германии - что ждет простых немцев

Министр экономики Германии заявил, что стране необходимо готовиться к реализации "второго этапа чрезвычайного плана в энергетике". Этот план введут на днях. Он будет означать резкое повышение цен на газ для потребителей. Эксперты говорят, что, скорее всего, неизбежен и третий план. В этом случае будут отключать газ тем, для кого такой вид топлива не является жизненно необходимым. Проблемы у Германии возникли из-за сокращения поставок по "Северному потоку - 1". Объемы снизились уже втрое и продолжают падать. Проблема в том, что турбины компании Rolls-Royce на ремонте в Канаде, откуда из-за санкций их отказываются возвращать. Без турбин перекачка невозможна, о чем Газпром и уведомил Германию. Тем не менее Берлин заявляет, что всему виной Россия, которая использует энергоносители в качестве оружия.