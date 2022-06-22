3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Второй этап чрезвычайного плана в энергетике Германии - что ждет простых немцев
Министр экономики Германии заявил, что стране необходимо готовиться к реализации "второго этапа чрезвычайного плана в энергетике". Этот план введут на днях. Он будет означать резкое повышение цен на газ для потребителей. Эксперты говорят, что, скорее всего, неизбежен и третий план. В этом случае будут отключать газ тем, для кого такой вид топлива не является жизненно необходимым. Проблемы у Германии возникли из-за сокращения поставок по "Северному потоку - 1". Объемы снизились уже втрое и продолжают падать. Проблема в том, что турбины компании Rolls-Royce на ремонте в Канаде, откуда из-за санкций их отказываются возвращать. Без турбин перекачка невозможна, о чем Газпром и уведомил Германию. Тем не менее Берлин заявляет, что всему виной Россия, которая использует энергоносители в качестве оружия.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все