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ЧС из-за нашествия волков объявили в якутском селе

ЧС из-за нашествия волков объявили в якутском селе

Чрезвычайную ситуацию объявили в якутском селе Кюндядя из-за нашествия волков, пишет РИА Новости.

В селе Кюндядя Нюрбинского района объявлена чрезвычайная ситуация в связи с нахождением волков вблизи населенного пункта и травежом лошадей. В эти дни из-за создания угрозы жизни и здоровью людей Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйствавынесло 3 решения о регулировании численности волков в Нюрбинском районе. По состоянию на 25 января, всего добыто 11 волков.

По данным департамента ветеринарии республики, в январе в селе зарегистрировано 6 случаев травежа лошадей.

Фото:pixabay.com

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