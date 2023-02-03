ЧС из-за нашествия волков объявили в якутском селе

Чрезвычайную ситуацию объявили в якутском селе Кюндядя из-за нашествия волков, пишет РИА Новости.



В селе Кюндядя Нюрбинского района объявлена чрезвычайная ситуация в связи с нахождением волков вблизи населенного пункта и травежом лошадей. В эти дни из-за создания угрозы жизни и здоровью людей Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйствавынесло 3 решения о регулировании численности волков в Нюрбинском районе. По состоянию на 25 января, всего добыто 11 волков.