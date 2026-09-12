"Что было в Ираке, будет в Украине" - иракский бизнесмен предупредил об американском сценарии

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Иракский бизнесмен Маджид Аль-Каисси, переехавший в Беларусь в 1999 году, поделился воспоминаниями о разрушении своей родины и сравнил это с событиями в Украине. По его словам, американские сценаристы отработали один и тот же план в Ираке, Ливии, Тунисе, Сирии, а теперь - в Украине. Но в Беларуси этот сценарий не сработал, потому что страна не продала свою землю. О том, как выглядит "демократия по-американски", почему люди в Беларуси гуляют по ночам без страха и в чем уникальность белорусского пути, он рассказал в эксклюзивном интервью.

Наблюдая за событиями на родине из Минска, Маджид Аль-Каисси испытывал стыд и бессилие. "Мне было не только стыдно, потому что я отдал свою жизнь ради моей страны, и потом я увидел, как они мешали, как они порвали ее. Министерство обороны закрыли, МВД закрыли, КГБ закрыли, министерство здравоохранения тоже. Один человек что может сделать? Ничего. Сидел и смотрел, как мою страну порвали", - поделился он.

По его словам, американские каналы показывали миру, как воруют иракцы, но при этом сами вывезли из страны несметные богатства. "Они сами украли самое дорогое. Более 50 или 60 т золота из Центрального банка. Сколько долларов украли? Никто не может спросить, потому что у них американское гражданство. По закону США любого человека с гражданством Америки никто в мире не тронет. Американское посольство его защищает в любой стране", - подчеркнул бизнесмен.

Он привел пример: министра энергетики Ирака после войны посадили в тюрьму, но американские солдаты вывезли его в США. "Такие сценарии. Я уже говорил, что было в Ираке, будет в Украине. И что сейчас в Украине, будет в Ираке. У них хорошие сценаристы в Америке. Ирак, потом Ливия, потом Тунис, потом Сирия и Украина", - уверен он.

По мнению Маджида Аль-Каисси, в Беларуси сценарий не сработал, потому что страна не пошла на сделку. "Когда я спрашивал людей на митингах, почему вы выходите, ответ был: потому что он долго на посту. Также есть президент в Азербайджане, в Казахстане, в Таджикистане. Почему только господин Лукашенко диктатор? Ответ один: потому что он не продал землю. Люди говорили: продавай, и будут отношения хорошие. Из Израиля, из Америки никто не тронет. Но он не продал", - вспомнил он.

Собеседник живет в Беларуси 26 лет и называет ее самой спокойной и чистой страной мира. "У вас нет моря, нефти, газа. Ничего нет. Но это самая спокойная страна в мире. Я так уважаю Александра Григорьевича, как он защищает свою землю. Вы в любое время можете выйти из дома и гулять. Покажите мне хоть один город в Европе, где можно после 22:00 гулять? Это Европа, демократия?" - задался риторическим вопросом иракский бизнесмен.

Он предупредил, что Литва, Польша и Латвия могут претендовать на белорусские земли. "Литва хочет забрать Гродно, поляки - Брест и деревни рядом, Латвия тоже хочет землю. Белорусский народ должен понимать этот сценарий. Хорошие люди живут в Беларуси, хорошие люди защищают свою страну", - подчеркнул Маджид Аль-Каисси.