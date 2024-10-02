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Что рассказал бывший госсекретарь США Помпео Вовану и Лексусу, думая, что говорит с Порошенко
Штаты кукловодили попыткой госпереворота в Беларуси в 2020-м. В этом признался бывший госсекретарь США Помпео. Американского дипломата от имени "Порошенко" вывели на чистую воду Вован и Лексус.
"Порошенко" (Вован и Лексус): Это Беларусь, сосед. С этими ребятами тяжело работать, трудно быть их соседями.
Помпео, бывший глава ЦРУ: Я встречался с Лукашенко пару раз, согласен.
"Порошенко" (Вован и Лексус): Но вы надеялись, что он повернет на правильный путь. Если бы это произошло, мы бы, вероятно, в данный момент не находились в состоянии войны.
Помпео: Если бы он повернул в нужную сторону, но он решил остаться с Россией, и все.
"Порошенко" (Вован и Лексус): К сожалению.
Помпео: Да, и грустно, что их оппозиция не смогла, ну, не смогла взять власть.
Бывший глава ЦРУ об украинском конфликте
Также бывший госсекретарь США признался, что большая часть американцев не верит, что Зеленский может выиграть, а многие республиканцы выступают против помощи Киеву.
Помпео, бывший глава ЦРУ:
"Капризное украинское руководство облегчает жизнь тем, кто выступает против поддержки Украины со стороны США. Это делает капризное украинское руководство. Это дает им еще один повод сказать: да, видите, оно сломано, оно коррумпировано. Это неприлично. И почему, зачем нам тратить там деньги американских налогоплательщиков?"
Помпео: Поставки оружия Киеву были правильным решением для США
Западу нужен не только политический, но и духовный раскол между братскими народами. Помпео подтвердил это и призвал вытеснить из Украины православную церковь Московского патриархата. Он вспомнил также первые поставки вооружений США Украине во время президентства Дональда Трампа и что для Вашингтона это было правильным решением.
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