Что сегодня необходимо для развития умных городов, узнаете в проекте "В эфире Китай"

В новом выпуске проекта "В эфире Китай" на примерах разберемся, что сегодня необходимо для развития умных городов. Цифровая трансформация экономических процессов - в центре внимания экспертного сообщества.

Вместе с экспертом проанализируем, по каким направлениям опыт Беларуси интересен Китаю, и отправимся на юг Пекина в Храм неба. Уникальный архитектурный комплекс внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сморите программу "В эфире Китай" 15 июля в 13:20 и 19:30 на "Первом информационном".