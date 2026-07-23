Что скрывается за громкими разговорами и кому выгоден "картонный Майдан"? Узнаете в проекте "Блиц"

Из кадровых решений - в настоящую политическую драму. Смещение с должности популярного в Украине министра обороны Михаила Федорова и конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским усилили противоречия внутри военного и политического руководства страны.

Внезапная рокировка политических фигур вызвала народный бунт. Многочисленные акции протеста прошли в Киеве и других городах.

Что скрывается за громкими разговорами о будущем политическом устройстве Украины и кому выгоден "картонный Майдан"? Новая геополитическая партия - в авторском проекте "Блиц" 23 июля в 19:30 на "Первом информационном".