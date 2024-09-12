Что такое климатический шок и как он влияет на урожайность в разных частях планеты

Недавно Всемирная метеорологическая организация огорошила тревожной статистикой. Количество стихийных бедствий, связанных с погодой, за последние полвека выросло в пять раз.

В год планету сотрясает более 500 катаклизмов, а отдельные выросли кратно. Например, только одних наводнений стало больше в 6 раз.

Главной причиной природного бунта называют изменения климата. Его уже сравнивают со взрывающейся на наших глазах бомбой. Засухи, циклоны и наводнения ежегодно становятся все более смертоносными.

За хорошие урожаи в буквальном смысле нужно бороться. Из-за климатических шоков африканские фермеры теряют около трети урожая. В некоторых странах в отдельные годы природа уничтожала до 70 % посевов. Нигер, Эфиопия, Малави - это неполный список тех стран, которые периодически лишаются почти всего. Это исследование провели специалисты Всемирного Банка, университета ООН и европейские климатологи.

Францию ожидает худший урожай пшеницы за последние 40 лет. Неурожай называют катастрофическим, ведь объем собранного зерна может упасть на треть.

Факт Среди названных причин - много дождя, но мало солнца и низкие температуры. В большинстве регионов выращивания все это серьезно повлияло на урожайность и качество культур, а также спровоцировало болезни растений.

Сначала ковид, затем война в Украине и потепление климата привели к тому, что во Франции уже два года наблюдаются перебои с рядом продуктов. Так, за последний год цена на курицу во Франции выросла в два раза и стала стоить 10 евро за 500 г. Пик кризиса пришелся на лето 2023 года.

Но коснулось это не только Европу. Например, урожай картофеля в России, по прогнозам, снизится почти на 15 %. Одна из причин - тоже погода, но еще и мороз, жара и низкая рентабельность. Из-за аномальных заморозков в мае более половины будущего урожая потеряли и российские садоводы. А в Аргентине ожидается острая нехватка пшеницы и новый виток засухи уже в октябре 2024 года.