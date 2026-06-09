3.83 BYN
2.82 BYN
3.28 BYN
Что затеял Зеленский, направив письма Трампу и Путину? Смотрите в проекте "Тренды"
Автор:Редакция news.by
Почему мир оказался на пороге глобального конфликта? Увидим связь между событиями вместе с ведущими экспертами и политологами.
"Тараканы" рвутся к власти: в Индии зумеры за неделю сделали сатирическую партию популярнее правящей. Потенциал, которым можно управлять.
Бумага все стерпит: Зеленский отправил два публичных письма. У Трампа просит оружие, у Путина - перемирие. Что затеял неуклюжий писатель?
Тренды нового мирового порядка. События, которые заставляют держать руку на пульсе времени. На что стоит обратить внимание каждому из нас? Разберемся вместе.
Смотрите программу "Тренды" 9 июня в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.