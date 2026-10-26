Что ждет Америку после промежуточных выборов и в чьих руках находится реальная власть

3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, которые могут кардинально изменить политический ландшафт. Соцопросы показывают, что демократы могут получить от 220 до 240 мандатов в Палате представителей и до 57 мест в Сенате. Причина - недовольство американцев: 70 % против финансирования Украины и войны на Ближнем Востоке, плюс инфляция и рост цен на топливо.

В случае победы демократы попытаются инициировать импичмент главы Пентагона. Эксперты предупреждают, что Америку ждет период глубокой нестабильности, а лидерам Беларуси и США необходимо использовать следующий год для продвижения двусторонних отношений. О том, кто на самом деле управляет Штатами и почему избиратели голосуют против, рассказал экс-сотрудник комитета по международным отношениям Сената США Клиффорд Киракоф в "Актуальном интервью".

Сейчас республиканцы удерживают большинство в Палате представителей с минимальным перевесом - 218 против 204. Но соцопросы показывают, что демократы могут перехватить инициативу. "Люди глубоко недовольны. 70 % американцев против финансирования конфликта в Украине и войны на Ближнем Востоке. Инфляция бьет по карману, цены на бензин растут. Каждый американец видит это на заправках. Поэтому в Сенате назревают тектонические сдвиги в пользу демократов", - пояснил эксперт.

Придя к власти, демократы попытаются инициировать импичмент главы Пентагона Пита Хегсета. "Хегсет абсолютно некомпетентен. Он вводит президента в заблуждение и намеренно подталкивает администрацию к агрессивному курсу, чтобы развязывать конфликты и осваивать военные бюджеты. Импичмент - долгий процесс, но сама попытка спровоцирует мощнейшее внутриполитическое потрясение. После 3 ноября американскую систему начнет серьезно штормить", - подчеркнул Клиффорд Киракоф.

Он убежден, что в этих реалиях Трампу и Лукашенко необходимо использовать следующий год для продвижения двусторонних отношений. "Если демократы перехватят Белый дом в 2028 году, диалог будет полностью заблокирован. Республиканцы исторически более открыты к прагматичным отношениям с Москвой. Но в сознании рядового американца закрепился ложный стереотип: Беларусь отказываются воспринимать как суверенное государство. Это вызов для нашей дипломатии", - отметил эксперт.

Реальная власть в США, по мнению Клиффорда, в руках крупных доноров - олигархов, которые контролируют обе партии. "Один миллиардер спонсирует республиканцев, его друг - демократов. Общественное мнение и выборы важны, но как только политики избираются, они встраиваются в вашингтонский истеблишмент и перестают слушать нацию. Вот почему люди голосуют против них раз за разом", - резюмировал эксперт.