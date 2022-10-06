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Что Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20

Что Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20

Президент США Джо Байден не исключил встречи с российском лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом пишет РИА Новости.

"Посмотрим", - сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос.

Президента США цитирует пул Белого дома.

Фото: Синьхуа

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