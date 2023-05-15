3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Что будет с Турцией если победит Эрдоган и как развернутся события, если оппозиция получит первенство
Как будет раскручиваться политическая интрига в Турции после президентских выборов? Политолог и телеведущий Иван Стародубцев в интервью корреспонденту Агентства теленовостей Виктории Сенкевич рассказал о нескольких вероятных сценариях развития событий.
Рассмотрим два сценария. Первый и более вероятный - победа Эрдогана во втором туре голосования. Будет встречена с крайним неудовольствием со стороны оппозиции. Оппозиция уже со вчерашнего дня начала выступать с заявлениями, что заранее не признает результатов голосования в Турции, что воруют выборы, что она не может доверять Центральной избирательной комиссии. Такое чувство, что оппозиция просто так не сдастся, она будет протестовать, возможно, будут какие-то призывы, провокации, расшатывание ситуации изнутри. К сожалению, это реальность.
"Второй сценарий - приход к власти оппозиции, - продолжил Иван Стародубцев. - Нормализация отношений с США будет поставлена во главу угла внешнеполитического курса Турции. Нормализация отношений - это устранение всех раздражающих факторов. Первый раздражающий фактор - это системы С-400. С ними надо что-то сделать: можно подарить, утопить и т. д. Второе - это присоединение Турции к антироссийским санкциям. Третье - может быть какое-то вольное прочтение конвенции Монтре о проливах, допуске судов в Черноморскую зону в разгар СВО".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все