Что будет с Турцией если победит Эрдоган и как развернутся события, если оппозиция получит первенство

Рассмотрим два сценария. Первый и более вероятный - победа Эрдогана во втором туре голосования. Будет встречена с крайним неудовольствием со стороны оппозиции. Оппозиция уже со вчерашнего дня начала выступать с заявлениями, что заранее не признает результатов голосования в Турции, что воруют выборы, что она не может доверять Центральной избирательной комиссии. Такое чувство, что оппозиция просто так не сдастся, она будет протестовать, возможно, будут какие-то призывы, провокации, расшатывание ситуации изнутри. К сожалению, это реальность.

Иван Стародубцев, политолог, автор телеграм-канала "Турция - это" (Анкара)