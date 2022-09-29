Оно может стать головной болью для Брюсселя и Вашингтона. Во-первых, необходимо ответить на ряд вопросов. Например, что делали военные вертолеты США над "Северным потоком" перед ЧП? Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24.

О том, что виновника надо искать на Западе, заявил и главный редактор немецкого издания World Economy. Александр Сосновский задался вопросом, как датчане смогли снять момент одного из взрывов над водой? Журналист напомнил, что на острове Борнхольм, близ которого проходят газопроводы, постоянно находятся представители ЦРУ, собирающие техническую и военно-техническую информацию. У американских судов были подводные аппараты, предназначенные как раз для глубоководных диверсий, резюмирует журналист. СМИ же вспоминают, что президент США открыто угрожал "Северному потоку - 2" еще в феврале.

