Отмены авиарейсов, перебои в работе метро и железных дорог. На улицах Франции - крики, дым и все сопутствующее их демократии. В стране отгремела 14-я общенациональная акция протеста против пенсионной реформы. Даты следующих забастовок пока неизвестны. Но местные профсоюзы намерены продолжать борьбу. Удастся ли французам достучаться до властей?

Подробности в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Хруст социальной стабильности. Водометы, костры на улицах, дубинки и фейерверки - современные реалии одной из жительниц "цветущего сада" имени Жозепа Борреля. Непокорные французы бастуют уже 5-й месяц. Что для местных жителей значит число 49.3 и почему Макрон стал чужим даже среди своих?

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.

Улицы Пятой Республики вновь заполонили недовольные местные жители. В стране прошла 14-я общенациональная акция протеста против пенсионной реформы. Митинговали, по данным МВД, менее 300 тысяч человек, или, как заявляют местные профсоюзы, около миллиона. Префектура столичной полиции для наблюдения за протестующими даже разрешила стражам порядка использовать беспилотники. Всего же за "безопасность" в городе "любви" отвечали около 4 тысяч правоохранителей. Они с "особым трепетом" скручивали участников акции и вправляли им плечевые суставы. Не обошлось без "демократических" избиений.

Помимо Парижа, демонстрации прошли в Ренне, Лионе, Нанте, Монпелье, Тулузе. В лучших французских традициях беспорядки переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Протестующие разбивали витрины и поджигали мусорные баки. Ответ правоохранителей - град из дубинок и эффект сауны от перцового газа.





Протестные настроения французов не ограничиваются общенациональными акциями. Планы у профсоюзов воистину "наполеновские". В стране зародилось целое искусство локального протеста. Так, например, одна из столичных кондитерских размещает на упаковке интересные факты: "Макарон - это классика французской выпечки. Он сделан из измельченного миндаля, сахарной пудры, сахара и яичных белков. Макрон - восьмой президент Франции. Он сделан из грязи".

Еще один пример народного творчества - плакаты с Макроном в образе Гитлера. Их развесили в городе Авиньон. А встречают Макрона в городах не то чтобы тепло, даже очень жарко - оглушительным свистом и особыми "кастрюльными концертами".

Протестующие против пенсионной реформы угрожают сорвать Олимпиаду-2024 в Париже, если президент не отступит. А в соцсетях разгорелся целый флешмоб - как силовики опускают дубинки и вливаются в колонны демонстрантов.

За жестокое подавление протестов правительство раскритиковали со сцены Каннского кинофестиваля.

Этот протест был отвергнут и подавлен шокирующим образом, и эта схема власти становится все более и более распространенной во многих областях. Жюстин Трие, режиссер

Политический кризис в стране вышел на новый уровень. И чем дальше - тем жарче. Законопроект, призванный отменить повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа в рамках скандальной реформы накануне был отозван в ходе парламентских слушаний. Попытка оппозиции отменить изменения в пенсионной системе страны потерпела крах.

В тексте не осталось ничего, кроме, конечно, поправок от президентского меньшинства. Мы решили отозвать наш текст. Бертран Пашнер, лидер оппозиционной группы независимых депутатов и представителей заморских территорий Франции(LIOT)

Так что же так разозлило французов? Неужели повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет? Или все же показное равнодушие правительства к народному мнению? Экономические проблемы, вызванные карантинными ограничениями и плоды санкционной политики серьезно подкосили социальную стабильность. Ей пришлось сказать: "Au revoir!". Но вместо поддержки рабочего населения в ответ последовала та самая скандальная реформа. Документ был принят даже без голосования в парламенте в соответствии со статьей 49.3 конституции страны.

Мы не всегда хотим слышать правду, но яговорю вам: эта реформа- не роскошь, это не забава, это необходимость для страны. Когда ятолько начинал работать, пенсионеров было 10 млн. Сейчас 17 млн. В2030году их будет уже 20 млн. Как вы думаете, мы сможем продолжать нормально жить, не меняя законы? Эммануэль Макрон, президент Франции