Что думают обычные европейцы о кризисе в ЕС?

Конечно. Существует большая проблема со стоимостью жизни, с нынешними зарплатами все эти заоблачные суммы оплачивать просто невозможно. Цены выросли на 30 %, раньше сэндвич, например, стоил 4 евро, а теперь он стоит 7 евро. Где-то цены выросли на 100 %. Если раньше я тратил на покупки в супермаркете 50 евро, то теперь я трачу 80-90 евро. Все выросло. Все это большая спекуляция. Украинский конфликт - далеко не главная причина. Многие спекулируют на нем. Когда цены на топливо выросли, за ними потянулись вверх цены на все. Но это не только из-за войны, цены на топливо росли и раньше. Войну используют как предлог. Люди из-за страха начинают все скупать, из-за чего ценник и растет. Если ты успешный бизнесмен, тебя кризис затронет не так сильно, но если ты обычный европеец, ты теряешь большие деньги. Бизнесмены успешно наживаются на кризисе, особенно топливные компании, например, как "Люклер", как "Тоталь". Цена за баррель 80 евро. Цена дизельного топлива почти 2 евро! Это все спекуляция.

Фуэд, житель Франции

