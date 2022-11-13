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Что думают обычные европейцы о кризисе в ЕС?
Чем зима ближе, тем все реальнее наступление беспрецедентного энергетического кризиса в Европе. Европейцы выходят на акции протеста против неконтролируемого роста цен на продукты питания, товары первой необходимости и услуги ЖКХ. В Германии уже начали готовиться к регулярным перебоям с электричеством.
Во Франции заканчивается бензин на АЗС из-за энергокризиса. Британцы отказываются от отопления, чтобы не залезать в долги. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал население страны готовиться к тяжелой зиме.
Как скоро сядет европейская батарейка? Что думают обычные европейцы о кризисе в ЕС? Переживут ли эту зиму? Из первых уст в рубрике "ЕС КАК ЕСТЬ".
Я заметил, как подорожало буквально все. На мой взгляд, цены в Германии выросли не так сильно, в отличие от Польши, где цены запредельные на электричество, на газ и, конечно же, продукты питания. Причинами кризиса стали тяжелая постковидная ситуация и, конечно, украино-российский конфликт. Я думаю, что мы столкнулись с эффектом санкционного бумеранга. Многие бизнесмены воспользовались этой ситуацией в своих корыстных целях и специально повысили цены. Многие политики, не все, но многие, думают только о своем положении, точно не о высоких ценах, не о своих гражданах. Извините, это бизнес, ничего личного. Я не знаю, к чему эта ситуация приведет, но я думаю, что люди будут все громче заявлять о своих проблемах, и, возможно, некоторые политики прислушаются к их голосам.
У нас запредельно высокие цены на электроэнергию и топливо в целом, они выросли более чем в два, а то и четыре раза за последнее время. Испании повезло, конечно, проблема холодной зимы ей не грозит, но,если вы живете в северных странах, например в Дании, где температура может опускаться до минус 23 градусов, где бывает очень холодно, оплата счетов будет неподъемной, особенно для людей, которые живут в сельской местности, которые отапливают свои дома ископаемым топливом, для них это будет дорогим удовольствием. Сейчас мы вынуждены расставлять приоритеты, так, например, в Дании, если у вас есть загородный дом, то в зимнее время счет за электричество и тепло будет составлять 10 тысяч евро. И вы где-то должны найти эти деньги, ограничивая траты на другие сферы жизни.
Конечно. Существует большая проблема со стоимостью жизни, с нынешними зарплатами все эти заоблачные суммы оплачивать просто невозможно. Цены выросли на 30 %, раньше сэндвич, например, стоил 4 евро, а теперь он стоит 7 евро. Где-то цены выросли на 100 %. Если раньше я тратил на покупки в супермаркете 50 евро, то теперь я трачу 80-90 евро. Все выросло. Все это большая спекуляция. Украинский конфликт - далеко не главная причина. Многие спекулируют на нем. Когда цены на топливо выросли, за ними потянулись вверх цены на все. Но это не только из-за войны, цены на топливо росли и раньше. Войну используют как предлог. Люди из-за страха начинают все скупать, из-за чего ценник и растет. Если ты успешный бизнесмен, тебя кризис затронет не так сильно, но если ты обычный европеец, ты теряешь большие деньги. Бизнесмены успешно наживаются на кризисе, особенно топливные компании, например, как "Люклер", как "Тоталь". Цена за баррель 80 евро. Цена дизельного топлива почти 2 евро! Это все спекуляция.
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