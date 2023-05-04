Что говорил Такер Карлсон про украинского "диктатора в спортивном костюме", и за какую правду о Западе журналиста убрали из эфира

"Независимые СМИ" все чаще избавляются от неугодных сотрудников. За последнее время сразу несколько известных журналистов в США лишились работы. Причина уже не удивительна для западной демократии - за политическую позицию и неправильную точку зрения.

Такер Карлсон - ведущий самой популярной авторской программы на американском ТВ. Он нещадно и высмеивал, и "бил" демократов, в том числе жестко и регулярно критиковал Байдена за внешнюю политику и несуразные поступки, за непопулярность и некомпетентность. Называл его пешкой в руках идеологов.

Помимо политической слабости Байдена, Карлсон возмущался политикой НАТО, а также действиями "ястребов", критикуя за недальновидность и риски. Также он негативно оценивал действия Вашингтона из-за поставок оружия Украине.

Украинская тема звучала в особых красках. Зеленского он высмеивал за попрошайничество в особо крупных размерах, называя "опасным автократом" и "диктатором в спортивном костюме" в "самой коррумпированной стране Европы".

Какой-то наглый иностранец в футболке требует денег на покрытие своих критических экономических потребностей? У нас свои тоже есть, приятель. Ты кто вообще, тролль? Проваливай! Что? С каких пор этот парень может что-то требовать от нашего казначейства? Такер Карлсон

Примечательно, что Карлсона убрали в понедельник, а во вторник Джо Байден объявил, что выдвигается на второй президентский срок. Вот такое совпадение.





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Самый популярный ведущий ушел сканала без прощания. Насайте Fox News просто появилось сообщение отом, что эфир, который вышел 21апреля, был последним.

То, что убрали Карлсона из эфира, многие американцы называют не иначе как "манипулятивная демократия", мол, свобода слова вроде и есть, но смотря о чем говорить.