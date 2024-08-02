Что говорят об убийстве Исмаила Хании и каких последствий ждать

От радикального палестинского движения ХАМАС 31 июля стало известно об убийстве главы политического бюро Исмаила Хании,участвовавшего в переговорах по урегулированию конфликта в Газе. Он погиб на территории Ирана после участия в церемонии инаугурации иранского лидера Масуда Пезешкиана. Как сообщил телеканала Al Hadath, Хания был убит в результате прямого попадания ракеты в его резиденцию. БЕЛТА делится мнениями экспертов о сложившейся ситуации.



В ХАМАС считают, что за нападением стоит Израиль, и обещают, что убийство Хании не останется без ответа. На виновности израильской стороны настаивает и Тегеран. Там заявили, что Израиль перешел красную черту и получит жесткий ответ. Израиль причастность к убийству Хании до сих пор не подтвердил, но и не опроверг. В то же время США выступили с заявлением о непричастности к нападению. А между тем американская газета The Washington Post сообщила, что Пентагон направил на Ближний Восток, в Персидский залив и Средиземное море 12 военных кораблей.





Почему убили Ханию?

Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране направлено на то, чтобы заставить Иран вступить с серьезное противостояние с Израилем на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал иранский политолог, профессор Мехди Сейф Табризи.

"Ночная операция в Тегеране, безусловно, была направлена на то, чтобы спровоцировать Иран на вступление в масштабный конфликт с Израилем, который пытается заставить Иран ответить на это убийство, чтобы начать новую войну в регионе", - сказал Табризи.

По оценкам эксперта, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху "хочет снизить недовольство среди израильтян своей политикой и неудачами армии и разведки в ходе операции в секторе Газа, а также заручиться поддержкой западных стран".



Военная операция в палестинском анклаве, которая длится уже 10 месяцев, поставила Нетаньяху в условия внутреннего и международного давления из-за неспособности обеспечить безопасность границ Израиля из-за обстрелов шиитского движения "Хезболла" с севера, а также конфликта в Газе, считает Табризи.



По его мнению, Нетаньяху может использовать убийство Хании как повод для смягчения внутренних разногласий, возникших из-за отсутствия ответа со стороны Израиля на апрельский массированный удар иранскими ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства в ответ на обстрел консульства исламской республики в Дамаске.

Глава израильского кабмина, по утверждению политолога, осознает, что только война с "Хезболлой" может заставить Иран вступить в полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. При этом эксперт не исключил, что начало крупного конфликта отложено из-за вмешательства западных стран.



Между тем старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с изданием "Взгляд" заявил, что пока рано утверждать о причастности Израиля к гибели главы политбюро ХАМАС.

Владимир Сажин:

Говорить об однозначной причастности Израиля к гибели Хании пока рано. Подробности дела до сих пор не оглашаются. Можно допустить, что убийства Шукра и Хании - звенья одной цепи. Подобные действия для еврейского государства характерны. Но, повторюсь, точных деталей гибели Хании мы пока не знаем. Напомним, что 30 июля, за день до убийства Хании, израильские истребители выпустили четыре ракеты по южному пригороду Дахия в Бейруте, который служит оплотом "Хезболлы". После удара военный руководитель "Хезболлы" Фуад Шокр умер в больнице.

По мнению Владимира Сажина, Иран отреагирует на произошедшее жестко. "Тегеран уже заявляет об израильском следе в преступлении. Скорее всего, республика усилит свою поддержку "Хезболлы" и ХАМАС. Ситуация вокруг Тель-Авива будет обострена. Кроме того, гибель Хании очень чутко воспримут местные спецслужбы. Задача по поиску виновного теперь станет для них вопросом чести", - полагает он.

Сигнал международному сообществу. Переговоры поставлены на паузу?

Глава политбюро ХАМАС занимал пост, сопоставимый с должностью министра иностранных дел. Поэтому проблема переговоров Израиля и ХАМАС действительно обострилась.



"Хания принимал участие в переговорах с Израилем как по вопросу обмена пленными, так и по поводу урегулирования текущего конфликта. Его преемнику придется заново налаживать ценные контакты. Это не быстрый процесс", - отмечает Владимир Сажин.



Такого же мнения придерживается востоковед Кирилл Семенов. На его взгляд, убийство Хании поставит на паузу переговоры по Газе.







"Удар по югу Бейрута, в результате которого погиб командир движения "Хезболла" Фуад Шукр, а также убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании следует рассматривать как две части одной операции. Таким образом, по всей видимости, Израиль ответил на атаку по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Еврейское государство пытается показать, что оно способно отвечать на вызовы", - сказал газете "Взгляд" Семенов.

По его мнению, убийство Хании стало серьезной потерей для палестинского движения. "Стоит ожидать, что теперь переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газа будут приостановлены. Палестинцы вряд ли захотят их возобновлять в ближайшее время", - отметил востоковед.



Военный обозреватель, эксперт по арабскому миру и ближневосточному региону Альберто Негри отмечает, что убийство Хании, а также действия Израиля в Ливане указывают на то, что Тель-Авив не заинтересован в переговорах о прекращении огня, сообщает ТАСС.



По словам обозревателя, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ведя войну с ХАМАС на юге и с "Хезболлой" на севере, гарантирует себе политическую выживаемость. "Когда вы устраняете переговорщика, это означает, что переговоры вас не интересуют, как и прекращение огня в секторе Газа... Убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, который в последние месяцы вел переговоры по сектору Газа в Дохе и Каире, а несколькими часами ранее Фуада Шокра, считающегося одним из лидеров "Хезболлы", - сигнал, который Израиль и Нетаньяху сознательно донесли до международного сообщества", - считает Негри.



По его мнению, обе операции направлены в первую очередь против Ирана, который Тель-Авив считает главным врагом. Кроме того, действия Израиля затрагивают и "союзников Ирана" - Россию и Китай. Эксперт напоминает, что Пекин не только первый коммерческий партнер Тегерана, но и активно способствовал урегулированию отношений Ирана с Саудовской Аравией.

Негри также считает, что все "содеянное Израилем", в том числе в Газе, находит поддержку со стороны США, которые выступают сообщниками.

Логика проста. Причастны ли США?

Глава Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с "Известиями" предположил, что убийство Хании в определенной степени может быть выгодно действующему руководству Соединенных Штатов.

Логика здесь проста: Израиль - основной партнер США на Ближнем Востоке, который застрял в войне с ХАМАС. А в сторону администрации Джо Байдена на протяжении последних месяцев звучала критика за то, что она оказывает недостаточную поддержку еврейскому государству.

Но не стоит забывать, что Вашингтон осуждали и за то, что он не способен остановить конфликт и, по сути, поощряет несоразмерные действия Израиля против палестинского населения в секторе Газа. В частности, в разных городах США проходило множество пропалестинских протестов.

В данном случае действительно сложно оценить, насколько США имели точную информацию относительно убийства Хании и могут ли демократы перед выборами попытаться использовать очередную эскалацию в своих целях. Ведь известно, что среди лидеров ХАМАС Хания считался более сговорчивым, чем его ближайший соратник Яхья Синвар. Именно Хания, в частности, демонстрировал готовность идти на уступки по вопросам обмена удерживаемыми лицами, говорит эксперт.

Ливанский политический аналитик и публицист Али Иззеддин заявил РИА Новости, что убийство Хании носит исключительно политический характер, оно могло быть подготовлено при участии ряда стран с одобрения США.

"Согласно предварительным данным, удар был осуществлен с помощью ракеты, запущенной с территории другого государства, не в результате авианалета. Это позволяет предположить, что была проведена международная операция, организованная после того, как израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху завершил визит в США", - пояснил он.

По мнению эксперта, в ходе этого визита "Нетаньяху получил "зеленый свет" на то, чтобы изменить облик Ближнего Востока".

Ответ по двум направлениям. Быть ли полномасштабной войне?

Ожидаемая эскалация в регионе не должна привести к полномасштабной войне, полагает Али Иззеддин.

По его мнению, ответ на ликвидацию Хании будет дан по двум направлениям. На дипломатическом треке по окончании расследования обстоятельств гибели главы политбюро ХАМАС будет направлена жалоба в ООН. Второй ответ будет дан в силовой сфере, поскольку Хания находился в Иране в качестве гостя, и масштабы ответа должны будут соответствовать масштабам атаки.

"Это будет серия обмена ударами с расширением зон поражения, однако это не приведет к полномасштабной войне", - считает эксперт.

В то же время глава Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров сказал "Известиям", что реакция Ирана будет гораздо более серьезной, нежели ответ на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске. В итоге локальный конфликт может привести к крупной войне.

"На глазах всего мира совершается теракт на территории Ирана. Любой его ответ должен быть достаточно весомым, заметным и адекватным ввиду этого тяжелого политического убийства", - говорит эксперт.

Вполне возможно, что за ударом возмездия Ирана последует ответ Израиля. После этого могут начаться полноценные военные столкновения двух государств. И, конечно же, в этой ситуации и Соединенные Штаты не смогут оставаться в стороне, они максимально будут поддерживать Израиль. Соответственно, Иран станет нападать на структурные подразделения и военные объекты США в зоне Персидского залива, на Ближнем и Среднем Востоке.

"Это может вовлечь в этот процесс другие страны. И это будет локальный конфликт, который через какое-то время способен стать неконтролируемым и привести к крупной войне", - подчеркнул эксперт.

Тяжелый удар, но не смертельный. Что будет с ХАМАС?

Научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская в интервью изданию "Ведомости" сообщила, что ликвидация видных палестинских лидеров - элемент военного давления Израиля и сигнал лидерам ХАМАС, что израильские спецслужбы готовы уничтожать противника в любой точке земного шара. При этом, по ее мнению, вряд ли произойдет идейное перерождение движения и сменятся его подходы. "Возможно, идеология ХАМАС постепенно модифицируется, но не настолько быстро", - говорит Самарская.

Ее точку зрения разделяет эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Устранение лидеров ХАМАС не ослабит движение палестинцев, а, напротив, позволит им заработать политические дивиденды в остальном мусульманском мире, считает эксперт.

Эксперт из Центра изучения Ближнего Востока при Шанхайском университете иностранных языков Хань Цзяньвэй в беседе с ТАСС высказал мнение, что убийство главы политбюро ХАМАС не заставит палестинское движение сложить оружие, а лишь разозлит его сторонников.

По его мнению, смерть Хании стала тяжелым ударом по верхушке ХАМАС и лишь вызовет еще больший гнев среди членов организации.

"Стремление Израиля попытаться подавить боевой дух ХАМАС через целенаправленные убийства и заставить движение сложить оружие, вероятно, ни к чему не приведет. Это лишь вызовет еще больший гнев среди оставшихся членов ХАМАС и палестинцев, выступающих за ХАМАС. ХАМАС, вероятно, назначит нового лидера и продолжит борьбу", - полагает эксперт.

В нынешней войне между Израилем и ХАМАС, считает Хань Цзяньвэй, наблюдается тенденция к дальнейшей эскалации, а гнев соседних стран, вызванный действиями Израиля, достиг критической точки.

По его мнению, остается немало вопросов о вариантах дальнейшего развития событий. В их числе, в частности, возможность перерастания конфликта между Израилем и "Хезболлой" в Ливане в полномасштабную войну, вероятность отправки Турцией своих войск в Израиль, а также усиление поддержки Палестины со стороны других арабских стран.

"Все это может случиться", - резюмировал эксперт.