Что известно о пожаре в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе

Сильный пожар произошел на территории торгового центра "Стройтракт" в Балашихе. Площадь возгорания достигала 10 тыс. кв. м, открытое горение ликвидировано. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом пишет ТАСС.

Это уже второй за последние дни крупный пожар в подмосковных ТЦ - в прошлую пятницу сгорел гипермаркет OBI в торговом центре "Мега Химки".

Основное, что известно о происшествии.

Обстоятельства происшествия

На открытой площадке позади "Стройтракта" загорелись стройматериалы - пенополистирол. Затем огонь распространился на первый этаж сооружения. Пострадали несколько стоящих рядом автомобилей.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание, вызванное сильным дождем, заявили в прокуратуре.

Сигнализация и автоматическая система пожаротушения, по информации экстренных служб, сработали штатно.

При пожаре из-за отравления угарным газом пострадал один человек - охранник торгового центра. Он госпитализирован, но угрозы его жизни нет.

Площадь возгорания

Первоначальная площадь пожара составляла 200 кв. м, но она выросла до 10 тыс. из-за обрушения кровли и мгновенного поступления кислорода к источнику горения, рассказали в МЧС.

Существовала угроза распространения огня на всю площадь здания. В итоге конструкции обрушились на площади 700 кв. м.

Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Как отмечали в подмосковном главке МЧС, источники воды, необходимой для тушения огня, находились далеко от места происшествия.

Около полудня пожар удалось локализовать на площади 9 тыс. кв. м. К 12:15 мск открытое горение было ликвидировано.

Как реагируют власти

По последним данным, к тушению торгового центра привлекли 110 человек и 35 единиц техники, также привлекались пожарные из Москвы. На месте также работал вертолет Ми-8.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на бытовки с рабочими возле торгового центра.

Проверку по факту пожара начала прокуратура, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Роспотребнадзор исследовал воздух на предмет содержания загрязняющих веществ, его сотрудники уже выехали на место происшествия. Там наблюдалось сильное задымление.

Возможный ущерб

В пресс-службе Всероссийского союза страховщиков оценили возможный ущерб от пожара в сумму до 10 млрд рублей. На тот момент площадь возгорания еще не возросла до 10 тыс. кв. м.

Здание торгового центра сдали в 2019 году, поэтому оно еще не подпадало под проверки пожарной безопасности. Арендатор заявляет, что в "Стройтракте" ежемесячно проходили тренировки по проверке пожарной сигнализации.