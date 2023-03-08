3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Что известно о протестах в Грузии
В центре Тбилиси 7 марта проходил митинг против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС. Ситуация на акции протеста обострилась после того, как парламент в первом чтении поддержал инициативу. Демонстранты попытались перекрыть служебный вход в парламент, откуда депутаты должны были покинуть здание. Это привело к столкновению с полицией, которой несколько раз пришлось применить слезоточивый газ и водомет для разгона толпы. Позже митингующие прорвали железные ограждения, выстроенные полицией около входа в парламент.Несколько правоохранителей пострадали.
Что произошло
- У здания парламента Грузии в центре Тбилиси собралисьболее 1 тыс.человек.
- Участники акции протеста закидалисотрудников полиции бутылками с зажигательной смесью.
- Произошла потасовка полицейских и демонстрантов.Аострадалинесколько сотрудников МВД, также повреждены полицейская техника и снаряжение.
- Демонстранты закидалияйцами нового омбудсмена Грузии Левана Иоселаиани, которого парламент утвердил на эту должность 7 марта.
- Сотрудники правоохранительных органов примениливодомет и слезоточивый газ для разгона акции протеста.
- Правоохранители началимассовые задержания участников протеста.
- Митингующие прорвалисьчерез железные ограждения у парламента Грузии, выставленные полицией.
Как отреагировали власти Грузии
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменилавсе свои встречи в рамках рабочего визита в США из-за митингов.
- Зурабишвили поддержалапротестующих против законопроекта об иноагентах.
Как отреагировали в международном сообществе
- Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, чтомирные протестующие в Грузии должны иметь возможность свободно собираться и выражать свою позицию.
- Прайс отметил, что США не исключают возможности введения санкций в отношении представителей властей Грузии из-за ситуации вокруг закона об иноагентах.
- Главы внешнеполитической службы ЕС ЖозепБоррельсчитает, чтопринятие грузинской версии закона об иностранных агентах является плохим развитием событий для республики и ее народа и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.
О законопроекте об иноагентах
- В феврале в грузинском парламенте зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах - грузинскую и американскую. Вторая представляласобой перевод американского закона о регистрации иностранных агентов.
- Инициатива вызвала значительную критику как оппозиции, так и западных политиков из-за введения в законодательство понятия иноагента.
- Депутаты парламента республики 7 марта принялив первом чтении грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния.
Скриншот видео Sputnik
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов