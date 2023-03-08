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Что известно о протестах в Грузии

Что известно о протестах в Грузии

В центре Тбилиси 7 марта проходил митинг против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС. Ситуация на акции протеста обострилась после того, как парламент в первом чтении поддержал инициативу. Демонстранты попытались перекрыть служебный вход в парламент, откуда депутаты должны были покинуть здание. Это привело к столкновению с полицией, которой несколько раз пришлось применить слезоточивый газ и водомет для разгона толпы. Позже митингующие прорвали железные ограждения, выстроенные полицией около входа в парламент.Несколько правоохранителей пострадали.

Что произошло

  • У здания парламента Грузии в центре Тбилиси собралисьболее 1 тыс.человек.
  • Участники акции протеста закидалисотрудников полиции бутылками с зажигательной смесью.
  • Произошла потасовка полицейских и демонстрантов.Аострадалинесколько сотрудников МВД, также повреждены полицейская техника и снаряжение.
  • Демонстранты закидалияйцами нового омбудсмена Грузии Левана Иоселаиани, которого парламент утвердил на эту должность 7 марта.
  • Сотрудники правоохранительных органов примениливодомет и слезоточивый газ для разгона акции протеста.
  • Правоохранители началимассовые задержания участников протеста.
  • Митингующие прорвалисьчерез железные ограждения у парламента Грузии, выставленные полицией.

Как отреагировали власти Грузии

  • Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменилавсе свои встречи в рамках рабочего визита в США из-за митингов.
  • Зурабишвили поддержалапротестующих против законопроекта об иноагентах.

Как отреагировали в международном сообществе

  • Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, чтомирные протестующие в Грузии должны иметь возможность свободно собираться и выражать свою позицию.
  • Прайс отметил, что США не исключают возможности введения санкций в отношении представителей властей Грузии из-за ситуации вокруг закона об иноагентах.
  • Главы внешнеполитической службы ЕС ЖозепБоррельсчитает, чтопринятие грузинской версии закона об иностранных агентах является плохим развитием событий для республики и ее народа и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.

О законопроекте об иноагентах

  • В феврале в грузинском парламенте зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах - грузинскую и американскую. Вторая представляласобой перевод американского закона о регистрации иностранных агентов.
  • Инициатива вызвала значительную критику как оппозиции, так и западных политиков из-за введения в законодательство понятия иноагента.
  • Депутаты парламента республики 7 марта принялив первом чтении грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния.

Скриншот видео Sputnik

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