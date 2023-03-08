Что известно о протестах в Грузии

В центре Тбилиси 7 марта проходил митинг против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС. Ситуация на акции протеста обострилась после того, как парламент в первом чтении поддержал инициативу. Демонстранты попытались перекрыть служебный вход в парламент, откуда депутаты должны были покинуть здание. Это привело к столкновению с полицией, которой несколько раз пришлось применить слезоточивый газ и водомет для разгона толпы. Позже митингующие прорвали железные ограждения, выстроенные полицией около входа в парламент.Несколько правоохранителей пострадали.