Что известно о слитом разговоре офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост

Высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали возможность атаковать Крымский мост, в том числе крылатыми ракетами Taurus, следует из расшифровки разговора, опубликованной главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян.



Как сообщила Симоньян, беседа велась 19 февраля между инспектором германских ВВС Инго Герхартцем, начальником отдела операций и учений Франком Грефе и сотрудниками центра воздушных операций космического командования по фамилии Фенске и Фроштедте.



Публикация вызвала серьезный резонанс в России. ТАСС собрал основную информацию о ситуации.



