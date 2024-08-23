Что известно о захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области

Обновлено в 17:22

Заключенные исправительной колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, сообщают СМИ. Рассказываем актуальную информацию.

Захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Заложниками стали сотрудники исправительного учреждения один человекпогиб. Им стал дежурный, который пытался оказать сопротивление. Трое пострадавших при захвате заложников в колонии находятся в реанимации.

В пресс бюро Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, чтов ИК № 19 во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. Проводятся мероприятия по освобождению заложников.

Сообщается озахвате взаложники четырех человек. Среди захваченных сотрудников ФСИН указывается начальник ИК № 19- 45-летний Андрей Девятов. Поданным, трое сотрудников колонии могут быть мертвы.

Напавшие называют себя членами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Один из сотрудников ФСИН убит. Всего захвачено четыре заложника, часть из них может быть убита. Есть список пострадавших в результате нападения:

Четверо пострадавших в результате захвата исправительной колонии в Волгоградской области направили в реанимацию. О том, что в ходе захвата пострадали люди,подтвердилив пресс-службе ФСИН. Их состояниене уточняется.

Начальника колонии Андрея Девятова выдали силовикам, он также оказалсяв реанимации с ранами. Также сообщается, что захватчики потребовали вертолет с пилотом и 2 млн долларов, чтобы сбежать из России.

По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности колонии).

Силовики провели штурм ИК № 19в Волгоградской области, в ходе чего были ликвидированы 4 заключенных. Один из захватчиков убит, один ранен, заложники не пострадали. Операция продолжалась полчаса, во время штурма один из осужденных попытался активировать "жилет смертника", но система не сработала и он был ликвидирован спецназом.