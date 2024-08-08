Что известно об атаке ВСУ на Курскую область

Мощная атака была совершена украинской армией на Курскую область Российской Федерации. Утром 6 августа около тысячи военных Вооруженных сил Украины с помощью бронетехники попытались прорваться через российскую границу в Курскую область, но были отброшены. В ответ были обстреляны территории области с помощью ракет и беспилотников. По сообщениям, среди гражданского населения есть погибшие и раненые, в том числе дети. Также стало известно о ранении известного российского военкора Евгения Поддубного. Ситуация в приграничных районах остается крайне напряженной.

Основную иформацию к этому времени собрала БЕЛТА .

Тысяча бойцов и танки. Что известно о попытке прорыва

Обострение ситуации в Курской области, которая подвергалась обстрелам со стороны украинской армии с начала конфликта, обострилась в ночь с 5 на 6 августа. Приграничные районы подверглись атакам украинских дронов. К утру местные власти сообщили о сбитых 26 беспилотниках силами ПВО. Около 10 утра стало известно, что военные ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области

"Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы", - написал врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.

"Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов", - предупредил Смирнов.

Глава региона подчеркнул серьезность ситуации: "Сегодня область подверглась массированной атаке и беспилотных летательных аппаратов, и ракет. Обстановка продолжает оставаться сложной. Нахожусь в районах области, своих заместителей также отправил в районы, которые пострадали от БПЛА. Прошу всех соблюдать требования мер безопасности", - заявил Смирнов.

Следом за этим появилось сообщение Центра общественных связей ФСБ России. В нем говорилось, что погранслужба ФСБ совместно с подразделениями Вооруженных сил РФ отразили вооруженную провокацию на границе Курской области.

В Минобороны РФ уточнили, что при попытке прорыва ВСУ атаковали российские позиции у Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области. Всего в нападении, как сообщалось, участвовали до 300 бойцов украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.





Тем временем ракетные обстрелы области со стороны Украины продолжились. Появилась информация о жертвах среди гражданского населения. Жителям Курской области поступали ложные звонки о скором захвате Курской АЭС. В правительстве области заявили, что таким образом украинские спецслужбы пытались создать панику среди людей.

К вечеру 6 августа Смирнов проинформировал, что обстановка на границе в Курской области остается напряженной, работа оперативного штаба переведена в круглосуточный режим. "Постоянно взаимодействую с силовиками, Министерством обороны, пограничниками. На границе идут бои", - сказал Смирнов.

В то же время заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что ситуация не критическая, российские военные на границе дают жесткий отпор украинским формированиям.

Утром 7 августа в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь сбили 11 украинских дронов самолетного типа над регионами РФ, в том числе 4 над Курской областью.

В Минобороны проинформировали, что потери ВСУ в районе границы с Курской областью за сутки составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе танков и зенитных ракетных комплексов. В ведомстве также заявили, что операция по уничтожению украинских вооруженных формирований в приграничье продолжается.

Врио губернатора Курской области доложил оперативную обстановку президенту РФ Владимиру Путину. "Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что региону будет оказана поддержка по всем направлениям", - сказал Смирнов.

Вечером 7 августа начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов доложил Путину, что продвижение ВСУ на курском направлении остановлено. "Действиями подразделений прикрытия границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории РФ на курском направлении остановлено", - доложил Герасимов.

Общие потери украинской армии при попытке наступления на границу Курской области составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Также были поражены 54 единицы бронетехники, включая 7 танков. При этом Герасимов уточнил, что в атаке на Курскую область участвовали не 300, а около 1000 военных ВСУ.

Режим ЧС и ранение Поддубного. Как развивается ситуация

Несмотря на то что попытка прорыва границы Курской области была остановлена, обстрелы приграничного региона продолжились. В связи с этим вечером 7 августа власти ввели на территории области режим чрезвычайной ситуации. В то же время Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС.

Как сообщает ТАСС, режим ЧС позволит при необходимости ограничить доступ людей и транспорта на определенные территории. Возможна приостановка деятельности организаций. Действие режима также дает законные основания оперативно привлекать все необходимые силы и средства, расположенные на территории региона или муниципального образования, для оперативной ликвидации последствий. Если требует обстановка, власти эвакуируют людей.

Ближе к полуночи 7 августа из Курской области пришла еще одна новость. Стало известно о нападении на известного российского военкора Евгения Поддубного. В заявлении ВГТРК "Вести" в Telegram говорилось, что журналистбыл ранен в результате атаки украинского дрона.

За несколько часов до нападения Поддубный прислал в редакцию репортаж о ситуации в Курской области. Автомобиль, в котором ехал военкор, был атакован FPV-дроном. Сам Поддубный получил тяжелые ранения. Он пришел в сознание, разговаривает, но все еще находится в реанимации.

"Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета", - сообщил лечащий врач Поддубного в эфире телеканала "Россия-24". В ближайшее время планируется перевести военкора в московскую клинику.





Утром 8 августа в Курской области вновь была объявлена ракетная опасность и угроза атаки беспилотников.

В Минобороны России сообщили, что за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских дронов над территориями Белгородской и Курской областей. Ситуация остается напряженной.

Дети, медики и монахи. Кто попал под обстрел

В результате обстрелов Курской области 31 человек получил травмы и ранения, среди них 6 детей, сообщает ТАСС .

Госпитализированы и получают стационарное лечение 19 человек, в том числе четверо детей. Состояние четверых пациентов, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое.

Пострадавшие и погибшие в основном проживали в Суджанском и Кореневском районах. Среди них есть сотрудники скорой помощи, которые спешили оказать помощь раненым. Так, в результате удара дрона ВСУ по машине скорой помощи погиб водитель и фельдшер, ранен врач.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что трое из шести пострадавших детей - из одной семьи. Девочку трех лет доставили в детскую областную больницу с травмами средней степени тяжести. По поводу ее лечения проведут телемедицицинскую консультацию с Российской детской клинической больницей. Двухлетний мальчик получил осколочное ранение спины. Сейчас он находится в больнице, в ближайшее время будет транспортирован в областную детскую больницу. Его мама погибла. Двое детей 2019 и 2015 годов рождения получили ранения, доставлены в больницу. Еще два ребенка принимают лечение амбулаторно.

"Вся необходимая помощь оказывается", - заключила Львова-Белова.

В течение 7 августа в Курске заготовили около 150 л запаса донорской крови. С призывом к жителям Курска сдать кровь на фоне ситуации на границе обратились местные власти. Люди откликнулись, и уже утром в среду на площади в центре города выстроилось более 150 человек - до того как сам пункт для сдачи донорской крови начал работу.

Несколько тысяч человек жителей приграничных населенных пунктов Курской области выехали на личном транспорте из зоны обстрелов, порядка 200 были вывезены на автобусах. В пунктах временного размещения сейчас находятся около 600 человек. "Некоторые люди выехали без вещей. Мы всех обеспечиваем. Помогает нам активно Красный Крест", - сказал врио заместителя губернатора области Андрей Белостоцкий.





В результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены братские корпуса Горнальского Свято-Николаевского монастыря, два храма были разрушены. "Немногочисленная братия пыталась сделать все возможное для тушения пожара и спасения святынь и утвари, но над монастырем постоянно летали беспилотники, которые дополнительно сбрасывали мины, в монастыре разрушены газораспределительная станция, водокачка с водонапорной башней, хозяйственные постройки", - говорится в рапорте митрополита Курского на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Резервы ВСУ на исходе. Что говорят о нападении в России

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область масштабной провокацией. "Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям", - сказал российский лидер.

Он призвал власти других российских регионов включиться в оказание помощи Курской области и поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову координировать работу в этом направлении.

С комментарием выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что ВСУ терпят неудачи в зоне боевых действий и атакой в Курской области пытаются продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности. Захарова также отметила, что атака ВСУ является еще одним терактом против мирного населения.

"Все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада, который продолжает покрывать своих киевских марионеток, - заявила Захарова. - Призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима".

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал извлечь урок из действий ВСУ на границе Курской области. Он отметил, что причины и цели атаки ВСУ на Курскую область уже подробно и объективно отражены в аналитике.

"Это и желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия, и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород, и временное информационное превращение "зрады" в "перемогу". Необходимо извлечь серьезный урок из случившегося и исполнить то, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов пообещал верховному главнокомандующему - беспощадно разгромить и уничтожить врага. Есть и еще одно важное политическое и правовое последствие случившегося. С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер", - считает Медведев.

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов полагает, что ВСУ пытались атаковать границу с Курской областью последними резервами. "Я думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, последние резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим", - сказал он.

Все решения за Украиной. Как комментируют на Западе

Вечером 7 августа атаку ВСУ на Курскую область прокомментировали в Вашингтоне. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что администрация Соединенных Штатов ведет консультации с киевскими властями по поводу вылазки ВСУ, сообщает ТАСС.

"Мы поддерживаем связь с Украиной по поводу этой конкретной операции. Я оставляю за ними право говорить о том, что это за операция, какие операции они проводят и каковы их цели. Уместно, чтобы они говорили об этом публично, а не мы", - сказал дипломат.

"В конечном счете все эти решения остаются за Украиной", - добавил Миллер.

Его спросили, сообщил ли Киев Вашингтону о своих планах провести вылазку в Курской области. "Мы не знали об этом. Но нет ничего необычного в том, что Украина не сообщает нам о своей конкретной тактике до того, как они ее реализуют. Это война, которую они ведут. Мы предоставляем им технику. Мы даем им советы, но когда дело доходит до ежедневной тактики, которую они проводят, ежедневных ударов, которые они наносят - иногда мы поддерживаем с ними связь, иногда нет, и именно им следует принимать такие решения", - утверждал дипломат.

Он рассказал, что США контактируют с Украиной с целью понять замыслы ВСУ по этой операции.

Миллер также признал, что США не ограничивают применение американского оружия во время вылазки ВСУ в Курской области.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 31 мая, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Он утверждал, что речь идет только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти.

Заявления властей США в ответ на атаку ВСУ в Курской области посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал возмутительными. "В очередной раз от чиновников не прозвучало ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии… Очевидно, что провокации в Курской области напрямую связаны с плачевным положением ВСУ на фронте", - отметил дипломат.

Массированную атаку ВСУ на Курскую область прокомментировали и в ООН. "Подобные инциденты повышают риски вызывающей беспокойство эскалации кризиса, и мы хотели бы видеть деэскалацию ситуации в максимально возможной степени", - сказал заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

Он также заявил, что ООН обеспокоена нападением, приведшим к ранению корреспондента телеканала ВГТРК Евгения Поддубного. "Мы обеспокоены атакой, приведшей к ранению журналиста, и надеемся на его скорейшее выздоровление", - сказал Хак.

