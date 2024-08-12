Что известно об ударе украинского дрона-камикадзе по Запорожской АЭС

ВСУ Украины при помощи дрона-камикадзе вечером 11 августа камикадзе нанесли удар по Запорожской атомной электростанции, после чего на охладительных системах станции вспыхнул пожар.

Настолько серьезные повреждения при ударе ВСУ Запорожская атомная электростанция получила впервые. Вот что известно.

Что произошло на ЗАЭС?

В воскресенье, 11 августа, около 22.00 губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале сообщил, что атомную станцию атаковали ВСУ.

"В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме. На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания. Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет. Вместе с руководством станции держим ситуацию на контроле", - написал губернатор.

В телеграм-канале ЗАЭС появилось сообщение, в котором говорилось, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС - устройств для охлаждения большого количества. "Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения - в норме", - отмечалось в сообщении.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар (Запорожская область). По числу блоков и установленной мощности это самая крупная АЭС в Европе. Станция включает шесть энергоблоков ВВЭР-1000 суммарной мощностью 6 ГВт.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что пострадавших в результате атаки нет. "Охладительные системы ЗАЭС, по которым ударили ВСУ, находятся в отдалении от энергоблоков, на берегу Днепра", - сказала она.

Евгения Яшина уточнила, что ВСУ нанесли удар по ЗАЭС, используя дрон-камикадзе. Также она отметила, что это первый случай за все время атак со стороны ВСУ, когда инфраструктура Запорожской АЭС получила настолько серьезные повреждения.

"Глава МАГАТЭ Гросси постоянно говорит, что очень важно соблюдать принципы ядерной безопасности. Он не раз подчеркивал, что необходимо обеспечить физическую целостность атомной станции. А пожар на градирне - это прямое нарушение целостности станции", - подчеркнула представитель Запорожской атомной электростанции и отметила, что экспертов МАГАТЭ позднее ознакомят с последствиями удара ВСУ по системам охлаждения ЗАЭС.

Ближе к полуночи стало известно, что пожар в районе расположения градирен ЗАЭС локализован и угроз дальнейшего горения нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС также нет. Радиационный фон в норме.

Однако в Росатоме сообщили, что градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения: "По одной из двух градирен Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23.30 силами МЧС основной пожар был потушен. Однако внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка".

Что об ударе ВСУ по ЗАЭС говорят в России

По предварительным данным, дрон-камикадзе был запущен из города Никополя Днепропетровской области, который располагается на правом берегу Днепра и находится под контролем Киева.

"Оператор БПЛА прекрасно видел куда бьет. Это был целенаправленный и осознанный удар. Это очередной пример проявления ядерного терроризма, в котором так преуспел режим Зеленского при одобрительном попустительстве и содействии Запада", - написал в своем телеграм-канале председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

В Росатоме расценили атаку ВСУ по оборудованию Запорожской АЭС как факт ядерного терроризма. Также там отметили, что ВСУ в течение продолжительного времени планомерно пытаются атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар.

После перехода Запорожской АЭС под контроль российских войск подразделения ВСУ начали осуществлять обстрелы территории станции и города Энергодар. Украинские военные использовали беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

"В апреле этого года была предпринята массовая атака беспилотниками по городу и по ЗАЭС - были ранены три человека, один из них тяжело. В июне ВСУ нанесли удар по одному из постов радиационного контроля ЗАЭС, расположенному в Великой Знаменке. Также в июне подстанция "Луч", обеспечивающая электроэнергией Энергодар и близлежащие населенные пункты, была серьезно повреждена в результате попадания вражеских БПЛА. 3 июля была совершена атака ВСУ на подстанцию "Радуга", где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. Пострадали девять сотрудников Запорожской атомной станции", - напомнили в Росатоме.

Возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Киев под руководством коллективного Запада подорвал мировую энергетическую безопасность, а теперь принялся за ядерный террор континента. "Где хоть какая-то имитация работы этой ООНовской структуры на данном критическом направлении", - задалась вопросом дипломат.

В то же время в постоянном представительстве РФ при международных организациях в Вене заявили, что Москва будет добиваться, чтобы МАГАТЭ назвало виновных в обстреле района ЗАЭС. "Дальнейшее замалчивание этого лишь гипертрофирует чувство безнаказанности Киева", - заявили в постпредстве.

Как реагирует МАГАТЭ

"Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, поднимающегося из северной части ЗАЭС после многочисленных взрывов, услышанных вечером. ЗАЭС сообщила команде о предполагаемой атаке беспилотника сегодня на одну из градирен, расположенных на объекте. О последствиях для ядерной безопасности не сообщалось", - такое сообщение появилось поздно вечером 11 августа на странице Международного агентства по атомной энергии в соцсети Х.

На сайте агентства появилась информация, что удар беспилотника не отразился на ядерной безопасности атомной станции. Эксперты МАГАТЭ проверили уровень радиации и подтвердили, что он остался неизменным.

В сентябре 2022 года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Тогда было принято решение оставить на атомной электростанции двух представителей организации на постоянной основе.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что любые военные действия, предпринятые против АЭС, представляют собой явное нарушение пяти конкретных принципов защиты объекта, которые были приняты Советом Безопасности ООН в мае 2023 года. "Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и увеличивают риск ядерной аварии. Они должны прекратиться сейчас", - заявил Рафаэль Гросси. Но при этом он не стал называть виновных в атаке на ЗАЭС.

Как реагируют в мире

"Атаки на ядерную инфраструктуру крайне опасны и обостряют ситуацию. Сегодняшний инцидент на Запорожской АЭС подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжить диалог, начатый на мирном саммите в Бюргенштоке. Нужны деэскалация и переговоры!" - написал прокомментировал Канцлер Австрии Карл Нехаммер в соцсети Х.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что удар ВСУ по Запорожской АЭС показывает, что НАТО необходимо остановить. "НАТО готова на все, чтобы раздуть всеобщий пожар! Остановите НАТО, да здравствует мир!" - призвал политик.

Чем грозит авария на ЗАЭС

Стенки и купол реакторных зданий Запорожской АЭС имеют толщину более 1 м и выдерживают падение летательных аппаратов, однако эта станция (как и любая другая) не рассчитана на то, что будет подвергаться полноценному огневому воздействию.

"Купол и вся оболочка в целом обеспечивают удержание радиоактивных веществ, выделяющихся при различных проектных и аварийных режимах эксплуатации энергоблоков. И при нарушении герметичности оболочки начнется неконтролируемый выход радиоактивных веществ в атмосферу", - отметил директор АНО "Атоминфо-центр", главный редактор ресурса atominfo.ru Александр Уваров.

Эксперты высказывают опасения, авария на Запорожской АЭС может обернуться вторым Чернобылем.

При аварии на Запорожской АЭС радиоактивные вещества накроют несколько стран Европы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Радионуклиды накроют территории в Польше, Словакии и Германии. По словам Игоря Кириллова, выброс даже четверти содержимого одного из реакторов накроет Скандинавию. "Чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь катастрофические последствия", - отметил он.

Последствия аварии на ЗАЭС прекрасно понимают и в Киеве. В августе 2022 года в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения заявили, что последствия аварии на Запорожской АЭС могут быть в десять раз мощнее, чем при Чернобыле. Прогнозируется, что зона отчуждения будет составлять до 30 тыс. кв. км. Там невозможно будет ни жить, ни вести хозяйство в последующие 100 тыс. лет. Придется переселить 2 млн человек. Украину накроет радиоактивный цезий в количестве, опасном для всего живого. Далее радиоактивные вещества будут распространятся в зависимости от направления ветра.

Бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что по его расчетам, если на ЗАЭС произойдет авария, это коснется примерно 1 млрд человек, проживающих в 40 странах.