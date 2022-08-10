Что Китай обещает Тайваню при воссоединении?

Пекин дал гарантии Тайваню, что в случае воссоединения с материковым Китаем, у острова будет высокий уровень автономности. Об этом говорится в недавно опубликованном документе правительства Поднебесной, сообщает БелТА со ссылкой на РИА Новости.

Пекин уточнил, что после воссоединения Тайвань получит гарантии соблюдения законных прав и интересов граждан. Кроме того, Китай обещает не навредить экономическим интересам других стран на Тайване.

Отмечается, что подобный шаг по воссоединению острова с материковым Китаем, согласно документу, "принесет лишь больше благоприятных возможностей для развития всех стран, придаст больше позитивной энергии для процветания и стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира".

Пекин уточнил, что после воссоединения с Китаем все заинтересованные страны смогут продолжить работу на Тайване, а также не прекращать культурные и экономические отношения с островом. В документе говорится, что после одобрения Пекина на острове могут быть открыты посольства и консульства иностранных государств, офисы зарубежных компаний и другие официальные международные учреждения.