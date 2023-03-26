Польский дипломат проболтался, что Варшава готова ввести свои войска в Украину

Наверное, только слепой не увидит желание Запада, который до зубов вооружился возле белорусских границ, повторить события времен ВОВ. Но пора уже снимать лапшу с ушей тем, кто еще тешит себя учениями НАТО.

Обратите внимание на агрессивные заявления Польши, например. Вот их посол во Франции проводит, что называется, разведку боем. Его "лай" про то, что Варшава начнет войну с Россией в случае поражения Киева - это вообще за гранью.

Гиена Европы ожесточенно вцепилась в Украину, которая уже стоит на пороге территориальных изменений. Практически все соседние страны - Румыния, Венгрия и, конечно же, Польша - косвенно заявили о своих претензиях.План раздела готов, коалиция "друзей Украины" ждет удобного момента. Что может послужить спусковым крючком к полномасштабному вторжению Польши в Западную Украину, почему режим Дуды - Моравецкого оказался загнан в угол, разобрал Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".

К решающей битве в Украине готовится не только официальный Киев. Многие западные чиновники уже заявили, что у Зеленского не будет второго шанса. Если атака захлебнется и все накопленные за долгие месяцы резервы бронетехники и живой силы сгорят в сражении - фронт рухнет. Слив недели произошел в эфире французского телеканала. Посол Польши так раздухарился во время пламенной речи, что буквально разболтал государственную тайну. По его словам, Варшава готова вступить в конфликт в Украине, если Киев потерпит поражение.





Если Украина не защитит свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт. Ян Эмерик Ростишевский, посол Польши во Франции

Пан, сидя во Франции, очевидно, подразумевает, что его не затронут последствия прямого противостояния с Россией. Аналогично размышляли компрадорские украинские элиты, которых убеждали, что Россия слаба и никакого ответа не последует. С порцией гарантий на лопате Польшу посетила королевская особа. Принц Уильям встретился с британским контингентом у границы с Украиной. За несколько дней до этого Дуду обласкал своим вниманием директор ЦРУ Уильям Бернс. Эмиссары такого уровня не приезжают просто так - Лондон и Вашингтон пестуют имперские амбиции Польши.





США и Великобритания имеют сходные интересы в Восточной Европе. Они используют все эти страны как контрпроект, как страны, которые можно бросить в топку противостояния России, сдержать развитие России. И если после этого их потенциал будет израсходован и государственность потерпит ущерб, они не смогут дальше развиваться, то англосаксов это серьезно не интересует. Польша готова отдать свою страну как расходный материал для решения планов совершенно других кругов, весьма и весьма далеких от Европы. Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Несмотря на заверения и гарантии от взрослых, Варшава настороженно относится к перспективе сломя голову бежать на русские штыки. Идет интенсивное формирование коалиции желающих стать рядом и разделить добычу. О создании малой стаи стервятников заявлял Моравецкий еще в начале января. Понятно, что, например, у прибалтов особо и спрашивать никто не будет, они в этой коалиции находятся постфактум. В нужный момент все 15 человек пеше по-конному побегут туда, куда укажут. С остальными приходится разговаривать. Дуда отправился в Чехию, где договорился о создании союза "любящих Украину".





Вот там особенно Польша - гиена Европы. Литовцы тоже с поляками друг друга ненавидят. Знаете почему. Но вот объединили американцы их,этот пояс создался. Они готовятся против нас воевать, пусть попробуют. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Оккупация Западной Украины подразумевает полную смену власти в регионе. Новую компрадорскую плеяду управленцев для "восточных крес" уже активно взращивают. Варшавский институт свободы создает польско-украинскую школу лидерства. Подразумевается, что польские воспитанники займутся восстановлением демократических институтов в Украине.

Организаторы открыто говорят, что ключевая задача - сформировать поколение украинцев, которое будет знать, как правильно сотрудничать с Польшей. Закладывается концепция "ягеллонской модели развития".





Очевидно, что проявляемый интерес, в том числе и территориального характера, будет в первую очередь направлен в отношении Украины. Реализация концепта Ягеллонской идеи в нынешних условиях, учитывая высокий уровень милитаризации польского государства, безусловно, имеет свою актуальность. Вместе с тем мы с уверенностью можем прогнозировать, что польские правящие элиты будут подходить очень аккуратно к осуществлению данного проекта. Павел Жданович, старший преподаватель кафедры Гомельского госуниверситета имени Ф. Скорины