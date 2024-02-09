Что написали мировые СМИ об интервью Путина Такеру Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано накануне ночью, стало самой обсуждаемой темой как в русскоязычных, так и в иностранных СМИ. Беседа продлилась больше 2 часов. Среди обсуждаемых тем были СВО, внешняя политика Российской Федерации, расширение НАТО, коллективная безопасность, а также "Северные потоки".

О том, как зарубежные СМИ отреагировали на интервью - в нашей подборке.

The New York Times: "Господин Путин был прямолинейнее обычного в том, как он видит завершение вторжения - не через военную победу, а через соглашение с Западом".

The Wall Street Journal: "Интервью вышло в поворотное время. Миллиарды долларов помощи Украине застряли из-за политического тупика в Конгрессе, а Вооруженные силы России наступают на поле боя в борьбе с украинскими войсками, которые испытывают острый недостаток боеприпасов и вооружений. <…> Интервью дало Путину шанс повысить его авторитет внутри страны и показать, что он все еще может заставить Запад слушать себя".

The Times: "Для Путина это интервью - возможность подточить президентскую кампанию 81-летнего президента [Джо] Байдена, который решительно поддерживает Киев, что контрастирует со скептицизмом среди республиканцев".

BBC: "Кремль надеется, что после интервью видному консервативному телеведущему республиканские законодатели тщательнее прислушаются к нарративу Москвы <…>. Карлсон также поддерживает длительные и взаимовыгодные отношения с Дональдом Трампом, предполагаемым республиканским кандидатом [в президенты США], который выражал скептицизм по поводу поддержки Украины. Платформа Карлсона представляет возможность для Кремля охватить более широкую, возможно, симпатизирующую ему консервативную аудиторию в США".

Financial Times: "Комментарии Путина, сделанные во время интервью консервативному телеведущему Такеру Карлсону, - самое явное до настоящего момента изложение российских условий по освобождению 32-летнего журналиста Wall Street Journal [Эвана Гершковича], который оказался в тюрьме почти год назад по обвинению в шпионаже".

The Daily Mail: "Президент России сенсационно заявил, что бывший премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] "отговорил" лидера ведущей партии Украины [лидера фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамию] от подписания [мирного соглашения]".

А вот как отреагировали на интервью российского президента немецкие телеканалы.

ZDF: "Путин явно чувствует себя комфортно [во время интервью]. Он не понимает, почему Германия бездействует [после диверсии на "Северных потоках"]".

NTV: "Президент России уверен в победе [над Украиной]. Но ни о каких дальнейших занятиях территорий якобы речь не идет, "российская угроза" - это химера стран НАТО".

Французская газета Le Monde:"Консервативный американский телеведущий Такер Карлсон провел не просто формальное интервью, а настоящую рекламную акцию для Владимира Путина, пообщавшись на камеру с российским лидером в Москве во вторник, 6 февраля".

Шведская газета Dagens nyheter написала: "Владимир Путин и Такер Карлсон оба получат пользу от интервью. По мнению ряда экспертов, оно позволит Путину показать, что он не полностью изолирован от Запада".

Эмиратская газета Asharq Al-Awsat: "Разговор президента Росси Владимира Путина с американским телеведущим Такером Карлсоном вызовет зависть у любого журналиста. Это первое важное интервью российского президента с момента [начала СВО]. Те, кто утверждает, что никто не должен встречаться с Путиным, давать ему возможность говорить и обращаться к американскому народу, либо лгут, либо не понимают смысла журналистской профессии. Задача журналистов состоит в том, чтобы отбросить свои эмоции и выслушать даже тех, с кем они не согласны или кого они ненавидят".

Не остался в стороне и индийский телеканал News18: "Путин защищал свое решение <…> от февраля 2022 года и добавил, что Запад теперь понимает, что Россия не будет побеждена, несмотря на помощь западных стран. <…> Решительные заявления Путина по Украине прозвучали, когда в четверг в Сенате США был предложен законопроект о помощи на сумму 95,34 млрд долларов после того, как республиканцы заблокировали компромиссный закон, который включал долгожданный пересмотр иммиграционной политики. Законопроект о помощи в сфере безопасности включает 61 млрд долларов для Украины в ее борьбе с Россией. Сторонники Украины в США большую часть прошлого года боролись за то, чтобы найти способ направить больше денег на помощь правительству президента Украины Владимира Зеленского".

Прокомментировали интервью российского лидера и турецкие СМИ.

Газета Hurriyet: "Интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным стало сенсацией в США".

Новостной портал OdaTV: "В интервью, состоявшемся в Москве, Путин заявил, что Россию обманул Запад после завершения холодной войны, и заявил, что агрессивная НАТО сделала пять шагов для расширения на Восток. В США после этого интервью начались споры".

А вот что написала австралийская газета The Australian: "Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным это возможность для российского лидера поддержать республиканскую оппозицию в вопросе предоставления дальнейшей помощи Украине. Российские войска продвигаются вперед на поле боя, тогда как украинцы, страдающие от острой нехватки боеприпасов и оружия, вынуждены отступать, и на этом фоне Путин вновь призывает Запад прекратить поддержку Украины, уверяя, что военная помощь служит лишь затягиванию военных действий. В разговоре с Карлсоном российский президент получил возможность донести свои взгляды до той части американской общественности, которая поддерживает позицию республиканцев и выступает против помощи Киеву. Интервью с Карлсоном также дает Путину возможность укрепить свой авторитет внутри страны и продемонстрировать, что он все еще может заставить Запад услышать его".

Самые яркие цитаты Владимира Путина из интервью Такеру Карлсону

О конфликте в Украине

"Войну начали они в 2014 году. Наша цель - прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022-м, это попытка ее прекратить".

"Президент Янукович согласился на все условия, он был готов провести досрочные выборы, на победу на которых у него, откровенно говоря, не было шансов. Все это знали. Тогда почему переворот? Почему жертвы? Зачем угрожать Крыму? Зачем начинать операцию в Донбассе? Этого я не понимаю".



О целях в Украине

"Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей - это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений".

О прекращении боевых действий

"Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения - все закончится в течение нескольких недель".

О юго-востоке Украины

"Все президенты, пришедшие к власти на Украине, в той или иной мере опирались на электорат с хорошим отношением к России. Это юго-восток Украины. Это большое количество людей. И переубедить этот электорат, который положительно относился к России, было очень сложно".

О Минских соглашениях

"Я искренне верю, что если бы нам удалось убедить жителей Донбасса и нам пришлось бы немало потрудиться, чтобы убедить их вернуться в украинскую государственность, то постепенно раны начали бы затягиваться".

О расширении НАТО на Восток

"Мы никогда не соглашались с расширением НАТО, тем более не соглашались никогда с тем, что Украина будет в НАТО. Мы не соглашались на размещение там баз НАТО без всякого обсуждения с нами. На протяжении десятилетий мы продолжали просить: не делайте этого".

О коллективной безопасности

"Нужно, чтобы и мир был единым, чтобы безопасность была общей, а не рассчитанной на этот «золотой миллиард".

О гиперзвуковых системах

"Мы сейчас опережаем всех - и США, и другие страны - по развитию гиперзвуковых ударных систем. И мы совершенствуем их каждый день. Мы предлагали пойти другим путем, но нас оттолкнули".

О взрыве на "Северных потоках"

"В этом случае надо искать не только того, кто заинтересован, но и того, у кого есть возможности. Потому что заинтересованных может быть много, но не все из них способны спуститься на дно Балтийского моря и устроить взрывы. Эти два компонента должны быть связаны: кому это интересно и кто способен это сделать".

Об угрозе Западу со стороны России

"Они стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт… Просто страшилки для обывателей".

Об атаке на Польшу

"Нас не интересует Польша, Латвия или другие страны. Зачем нам это делать? У нас просто нет никакого интереса".

О войне с США

"Если у кого-то возникнет желание отправить регулярные войска, это наверняка поставит человечество на грань очень серьезного глобального конфликта. Это очевидно. Нужно ли это Соединенным Штатам? Зачем? Тысячи миль от вашей национальной территории. Больше нечем заняться? У вас проблемы на границе. Проблемы с миграцией, проблемы с госдолгом - более 33 трлн долларов. Вам больше нечего делать, как драться на Украине? Не лучше ли было бы договориться с Россией?

О выборах президента США

"Дело не в личности лидера - дело в настроениях элит".

О долларе

"Использовать доллар как инструмент внешнеполитической борьбы - это одна из крупнейших стратегических ошибок политического руководства США".

О поддержке США сепаратизма на Кавказе

"Политическая поддержка, информационная поддержка, финансовая поддержка, даже военная поддержка террористических группировок на Кавказе исходила от США и их сателлитов".

О вероисповедании в России

"Россия всегда относилась очень лояльно к тем людям, которые исповедуют другие религии. В этом ее сила. Это абсолютно однозначно".

О восстановлении отношений между русскими и украинцами