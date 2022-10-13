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Что нового удалось узнать о Красной планете
Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что автоматическая космическая станция "Мангальян", или МОМ (Mars Orbiter Mission), находившаяся на орбите Марса с сентября 2014-го, завершила работу. Вместо запланированных шести-восьми месяцев миссия продолжалась восемь лет. О том, что нового о Красной планете удалось узнать за это время, а также о возможных причинах потери связи с аппаратом - об этом пишет РИА Новости.
Марсианский корабль
Двадцать четвертого сентября 2014-го "Мангальян" вышел на орбиту Марса и приступил к передаче данных.
Благодаря сверхширокому углу зрения камеры МСС "Мангальян" стал первой и пока единственной миссией, сумевшей одним кадром охватить всю поверхность Марса, а также получить изображение обратной стороны Деймоса. Кроме того, засняли второй спутник Фобос на фоне Красной планеты, а также комету Сайдинг-Спринг, которая сблизилась с Марсом 19 октября 2014-го.
Индийская миссия позволила уточнить состав марсианской экзосферы, определить высоту, на которой происходит переход от преобладания CO2 к кислородному режиму. В верхних слоях обнаружили изотоп аргон-40, характерный для атмосферы Земли. Аппарат наблюдал крупные пылевые бури, изменения полярных ледяных шапок и альбедо поверхности планеты. А по результатам обработки изображений с помощью моделей машинного обучения ученые составили классификацию марсианских оползней.
Прощание со станцией
Итоги восьмилетней миссии подвели на общем собрании ISRO 27 сентября 2022-го. Станция потеряла связь с Землей в апреле во время длительного пребывания в зоне затемнения. Точная причина исчезновения корабля с радаров неизвестна. Возможно, закончилось топливо, необходимое для правильной ориентации и управления солнечными батареями, или аккумулятор разрядился сверх безопасного рабочего предела.
Также не исключено, что автоматизированная система навигации после выхода из зоны затемнения потеряла ориентацию и заставила орбитальный аппарат совершить разворот, из-за чего антенна, обращенная к Земле, оказалась направленной в противоположную сторону. Восстановить связь со станцией не удалось.
В "прощальном" заявлении ISRO говорится: "Эта миссия всегда будет считаться выдающимся технологическим и научным достижением в истории исследования планет".
Кстати, MOM стала самой бюджетной межпланетной миссией в истории космонавтики. Она обошлась всего в 74 миллиона долларов США - дешевле, чем многие голливудские фильмы.
Индийская организация космических исследований намерена запустить вторую марсианскую миссию - ориентировочно в 2024-м.
Фото: CC BY-SA 2.0 / Kevin Gill
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