Что обещают новые кандидаты в премьеры Великобритании?

Новый Джонсон для Королевства. В Великобритании завершилась регистрация кандидатов в премьеры. В первом туре за пост поборются 8 претендентов, которым удалось заручиться поддержкой как минимум 20 членов фракции.

Среди них - Пенни Мордонт - первая женщина - министр обороны, Кеми Баденок, министр по делам женщин и равных возможностей и другие. Однако настоящее противостояние на первых полосах британских газет развернулось между главой МИД Лиз Трасс и министром финансов Риши Сунак. Он обещает править как Тэтчер, а Трасс - сделать Англию снова великой.