Что пообещал Иран в случае заключения соглашения по ядерной сделке

Иран готов поставлять нефть на международные рынки и работать над обеспечением мировой энергетической безопасности. Об этом заявил в понедельник министр нефти Исламской Республики Джавад Оуджи, сообщаетТАСС

"Как крупный производитель нефти и нефтепродуктов, мы всегда готовы играть роль на международном нефтяном рынке и помогать обеспечивать мировую энергетическую безопасность", - цитирует его агентство Shana.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Тегеран сможет обеспечить большую часть потребностей Европы в энергетической сфере в случае заключения соглашения по ядерной сделке.