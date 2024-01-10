Что послужило причиной вспышки насилия на улицах Эквадора

Главные мировые события сегодня разворачиваются уже в Эквадоре. Настоящий террор устроили вооруженные бандиты. Они расстреливают на улицах людей, штурмуют здания, атакуют полицейские участки. Со стороны все выглядит, как будто орудует группа неуправляемых молодчиков с оружием в руках.

На улицах хаос. В лентах соцсетей ужасающие кадры. Заложники, кровь, паника, пули, взрывы. К этой минуте известно о 10 погибших. В центр столицы стянута военная техника. Объявлено чрезвычайное положение. Медучреждения оказывают только неотложную помощь. Чтобы противостоять бандитам, местное население вышло на улицы и присоединилось к полицейским.

МИД Беларуси о ситуации в Эквадоре

Соблюдать принципы законности и правопорядка призвали в МИД нашей страны. По словам представителя ведомства, их нарушение всегда приводит к губительным последствиям, разрушениям и трагедиям. А потому Беларусь выражает твердую поддержку правительству Эквадора.





В этой связи выражаем твердую поддержку правительству Республики Эквадор в восстановлении конституционного порядка в своей стране и поддерживаем легальные усилия государственной власти, направленные на скорейшее преодоление сложившейся критической ситуации и восстановление мира и спокойствия как на эквадорских улицах, так и в эквадорском обществе в целом. Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси

МИД Беларуси также призвал граждан нашей республики воздержаться от поездок в Эквадор. А тем, кто сейчас находится в этой стране, "неукоснительно следовать рекомендациям местных властей" и при необходимости обратиться в ближайшую белорусскую дипмиссию. Она в Колумбии. Телефон для связи +57 (314) 211-7551.

О том, что происходит на улицах Эквадора, в материале Олега Романова.

Накануне в крупных городах Эквадора развернулись крайне драматические и в высшей степени трагические события, которые при этом оказались для местных властей совершенной неожиданностью. Вечером группа уличной гангстерской пехоты из 15 человек захватила во время прямого эфира студию местного государственного телеканала. Бандиты заставили журналистов умолять президента остановить полицию и прекратить наступление на наркокартели.





Одновременно бандиты пытаются захватить в заложники студентов в университете Гуаякиля, заключенные берут под контроль крупнейшие тюрьмы страны, а из самой печально знаменитой, Риобамба, освобождают одного из наркобаронов - Фабрисио Пико по кличке Капитан. Посредством тотальной мобилизации всех наличных сил властям удается освободить взятых в заложники журналистов, но на улицах разворачивается подлинная война.





Они хотели выйти в прямой эфир, чтобы произнести свое заявление или что у них было на уме, я не знаю, но все были вооружены. Я их видел из укрытия, некоторые в капюшонах. У них было хорошее оружие, оружие дальнего действия, мы прятались все время. Хорхе Рендон, ведущий телеканала TC

В городах бандиты ведут огонь по полицейским и военным, убивая их исподтишка. Неизвестный просто забрасывает гранату в автобус с блюстителями порядка и беспрепятственно уезжает.

Звучат выстрелы в самом центре Кито. К президентскому дворцу стягивается армия, но она в лучшем случае способна держать оборону. Город буквально наводнен преступным элементом, который использует тактику "мушиного роя" - налететь, ужалить, скрыться.





Мы живем в постоянном страхе, потому что изо дня в день, когда мы выходим на работу, мы не знаем, вернемся ли мы домой целыми и невредимыми. Это очень пугает семью, тех, кто ждет нас дома. Роберто Медина, житель г. Кито

Главу государства удалось вывезти в безопасное место, но взять под свою защиту всех высших чиновников страны армия физически не в состоянии. Минувшей ночью в Кито сожжен дом председателя Конституционного суда. Президент объявил в Эквадоре "режим внутреннего вооруженного конфликта" и предоставил силовикам исключительные полномочия. Каков будет эффект этой меры, пока неясно, убийства полицейских и военных продолжаются, улицы остаются под контролем боевиков, а в стране заполыхала настоящая гражданская война, ведь мощь государства здесь сопоставима с мощью гангстерских группировок.





Обратите внимание, очень интересный нюанс. Президент Эквадора принял решение объявить, так сказать, вне закона ряд банд, которые были до этого в рамках закона, то есть это некая норма для Эквадора. Понимаете, существование такого рода банды, эти банды как раз являются, помимо традиционно такого уголовного аспекта своей деятельности, еще и таким как бы социальным институтом, упорядочивающим жизнь на местах, что-то вроде местного самоуправления или способов самоорганизации граждан с криминальным душком. И сейчас что происходит в Эквадоре - это попытка центральной власти утвердиться, защитить как бы свой приоритет в управлении делами. Вот что происходит. Константин Шадров, доцент государственного университета "Дубна" (Россия)

Если исход конфликта не ясен, то его причины очевидны. 6 лет назад свой пост, а потом и страну покинул президент Рафаэль Корреа - один из южноамериканских лидеров, который вместе с Чавесом и Моралесом стал символом левого возрождения в регионе. Эквадор резко повернул вправо: восстановление отношений с Вашингтоном сопровождалось включением страны в маршрут наркотрафика. При этом если в Колумбии и Перу с картелями все-таки, пусть не всегда эффективно, боролись, то в Эквадоре они получили полную свободу. К примеру, гангстеры смогли запросто убить ведущего кандидата в президенты страны, а остальных запугать до дрожи в коленках.





Группировки Лос-Чонерос и Лос-Лобос стали полновластными хозяевами Эквадора. В ноябре прошлого новоизбранный президент Нобоа вынужден был проводить свою инаугурацию в бронежилете, а отбыл с нее на вертолете.

Нынешняя вспышка насилия вызвана тем, что эквадорский лидер недавно провозгласил, что готов объявить войну организованной преступности. И ОПГ, не дожидаясь наступления, ударили первыми. На данный момент официально объявлено о гибели в столкновениях десятка человека, хотя жертв наверняка во много раз больше. В заложниках остаются 140 полицейских, тюрьмы находятся под контролем бандитов. Впрочем, как и улицы, военные и полицейские передвигаются лишь крупными подразделениями и контролируют лишь собственные казармы.