Необычный гость приходит в индийский городок Махомуши

Что вы знаете о назойливых бездомных животных?! Собаки, коты и даже койоты. Все эти бродяги создают всего лишь небольшие трудности по сравнению с тем, что порой приходится испытывать жителям городка Махомуши в Индии. Периодически к ним из джунглей прибегает слон. Один из таких визитов попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, что, заметив приближение незваного гостя, люди буквально рассыпаются в разные стороны. Больше всего после очередного набега не повезло припаркованному на пути слона мотоциклу. В следующий раз владелец байка явно учтет эту потенциальную угрозу, когда будет парковать своего железного коня.