Германия зависла над пропастью во лжи. Экономический кризис и идеологические разногласия в обществе разрывают государство изнутри. Стагнация и хаос - последствия лживой и опрометчивой политики, которая не имеет ничего общего с национальными интересами. О чем можно говорить, когда народной забавой стало наблюдение за сносом электростанций и предприятий.

Зеваки невольно являются участниками похоронной процессии немецкой индустриальной мощи. Не выдерживают даже всемирно известные бренды. Volkswagen уже несколько недель не сходит с первых полос немецкой прессы. Автоконцерн вынужден идти на крайние меры в надежде остаться на плаву. Подробности в рубрике "Скриншот".

Volkswagen станет значительно дороже. Немецкий автоконцерн вынужден идти на крайние меры. Экономическое положение предприятия ухудшается на протяжении нескольких лет и уже, судя по всему, подходит к точке невозврата. Впервые за свою 87-летнюю историю Volkswagen рассматривает возможность закрытия 2 заводов в Германии. Пресловутая немецкая стабильность захлебнулась морской водой. Бюргеры выходят на протесты, требуют сохранить рабочие места и социальные гарантии. Но, судя по всему, их мнение уже никого не интересует. Все производственные процессы переводят в режим жесткой экономии за счет рядового обывателя. Социальные гарантии пускаются под нож интересов корпоратократии.

Мы должны увидеть рост безработицы. Я считаю, что безработица должна подскочить на 40-50 %. Нам нужно увидеть боль в экономике. Мы должны напомнить людям, что они работают на работодателя, а не наоборот. Произошло системное изменение - работники считают, что работодателю очень повезло, что они у него есть, а вовсе не наоборот. Эта динамика должна измениться. Нам нужно искоренить такое отношение. И сделать это, причинив ущерб экономике. И это то, что пытаются сделать во всем мире. Тим Гарнер, мультимиллионер (Австралия)

Плачевное положение не только у рабочих крупнейшего немецкого автоконцерна. В Германии идет существенный крен в сторону обнищания среднего класса. Фактически идет масштабное ограбление людей, на которых базировалась пресловутая немецкая промышленная мощь. Согласно опросу ARD-DeutschlandTrend, работой правительства Германии довольны всего 16 % жителей.

"Люди не хотят, чтобы все было как обычно. Люди хотят перемен, и эти срочно необходимые политические перемены придут вместе с "Альтернативой для Германии", - заявил кандидат от партии "Альтернатива для Германии" в Саксонии Йорг Урбан.

В землях Саксонии и Тюрингии произошел переворот сознания немецких политических элит. На выборах разгромную победу одержала оппозиционная партия "Альтернатива для Германии". Причем они сразу обозначили, что стремятся проводить собственную политику, соответственно ни в какие коалиции для формирования правительства вступать не будут.

Тот факт, что "Альтернатива для Германии" - сильнейшая партия в Тюрингии, является поворотным моментом. Фактически у нас никогда раньше не было подобных выборов в независимом государстве. И это влечет за собой совершенно новые вызовы. Например, кто назначит председателя государственного парламента? И многое другое. В этом отношении это явный поворотный момент в истории Германии, а также в партийном ландшафте. Торстен Фаас, политический аналитик свободного университета Берлина

Результаты выборов привели к тому, что "Альтернатива для Германии" получила большинство и как следствие - возможность блокировать решения парламента Саксонии. Но когда до Берлина дошло происходящее, решили, что в итоге закралась ошибка. Результаты демократического процесса тут же поправили в нужном направлении и после пересчета отобрали у "Альтернативы для Германии" тот самый голос, позволявший оказывать решающее влияние на политику в Саксонии.

Что ж, я бы сказал, что результаты действительно стали шоком для немецкого политического истеблишмента. Нынешняя коалиция в Берлине крупно проиграла. 2 небольших партнера по коалиции - "зеленые" и либералы - вышли из парламента. И я бы сказал, что это действительно в некотором смысле массовое голосование протеста против правительства, в частности, против неконтролируемой иммиграции. Гунтрам Вольф, директор аналитического центра Bruegel

Если бы еще 10 лет назад сказали, что немцы будут смотреть в сторону Беларуси и даже рассматривать ее в качестве страны для переезда на постоянное место жительства, мы бы, наверно, улыбнулись и покрутили пальцем у виска. Сегодня это реальность и постоянно растущий тренд. Люди с консервативными взглядами выбирают для жизни стабильное, безопасное европейское государство, которое не вмешивается в вашу жизнь и не навязывает абсурдные требования.