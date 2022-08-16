Почему ситуацию с урожаем в Великобритании называют издевательством

Урожай на полях Великобритании пропадает. Овощи и фрукты гниют, прежде чем их успевают убрать. Причина - нехватка рабочих рук. Фермерские хозяйства в этом году не смогли привлечь достаточного количества работников. Согласно опросу Национального союза фермеров, около 200 производителей лишились 27 миллионов долларов. Всего же в аграрном секторе занято втрое больше предпринимателей, поэтому общие потери, согласно оценке агентства Bloomberg, могут составить 73 миллиона долларов. В союзе фермеров назвали ситуацию издевательством, поскольку в то же самое время цены на продукты в британских магазинах растут почти рекордными темпами. Более того, в следующем году, как показал опрос, земледельцы ожидают снижения производства почти на 4,5 %.