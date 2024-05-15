Не нравится евросадовникам самостоятельность Грузии. Страну качают по старым методичкам. Столкновения на улицах и драки внутри парламента.

Так Грузия принимала закон об иноагентах в третьем и окончательном чтении. Утверждение инициативы пока не остановило протесты, которые активно финансирует Запад. Естественно, Евросоюз объявил, что "закон об иноагентах препятствует поступательному движению страны к евроинтеграции". (Мы помним с вами, к чему это привело в Украине). И, конечно, главные "демократизаторы" и "вруны" - Штаты - стучат своими гегемоническими кулачками и грозят санкциями.

Что происходит в республике, почему Запад критикует местный закон об иноагентах -

Ольга Давидович

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Финальное обсуждение законопроекта об иноагентах проходило эмоционально. В грузинском парламенте дрались депутаты. По залу летали бутылки, звучали оскорбления.

А снаружи здания бушевала толпа: крушила заграждения, разрисовывала стены, вступала в стычки с полицией.

Страсти по документу, не стихающие вот уже почти месяц, похоже, приближаются к своей кульминации. Закон принят в окончательном третьем чтении. Премьер Кобахидзе заявил, что документ преследует единственную цель - обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций, получающих миллионы долларов из-за рубежа и тратящих средства "на подрывную политическую деятельность".

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии:

Но и это еще не конец. Президент Зурабишвили обещала наложить вето на законопроект, а правящая партия это вето преодолеть. Демонстранты анонсируют новые акции, грозят бессрочными протестами. В толпе много молодежи, которая только и говорит, что стремится в ЕС, а закон этому помешает. Как тут не увидеть параллели? Как по методичке - везде мерещится рука Кремля.

Ираклий Кадагидзе, протестующий:

Вот только на деле этот документ не имеет ничего общего с российским законодательством. Зато имеет много общего с американским. Фактически это калька, только лайт-версия. Так, нет уголовной ответственности, как в Штатах. Штрафы за нарушение в 25 раз меньше. Документ касается только юридических лиц и СМИ. Все, что нужно, это отмечаться в Минюсте, если иностранное финансирование превышает 20 % дохода. Казалось бы, что такого, ведь подобные законы действуют во многих странах мира, например, в Британии или Израиле. Но вот именно грузинский документ Запад называет нарушением прав человека.

Ведант Патель, первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США:

Нам ясно дали понять, что все, что касается этого закона, указывает на те вещи, которые мы видим в Кремле и других местах: законодательство, нацеленное на гражданское общество, законодательство, нацеленное на СМИ, законодательство, нацеленное на НКО. Все эти вещи не только несовместимы с американскими ценностями, но и с чаяниями грузинского народа.

Как раз чаяния простого грузинского народа в Госдепе мало кого волнуют. В Грузии существуют около 25 тыс. разного рода НКО и НПО. Получается, по одной на примерно 150 граждан. 90 % финансируются западными структурами. Из них несколько десятков крупных, активных и агрессивных. А учитывая, что этот некоммерческий зарубежный хлеб в стране ели годами, масштаб протеста объясним. Как и то, почему людей выводят на улицы.

Арно Хидирбегишвили, гендиректор и главный редактор информационно-аналитического агентства "Грузинформ":

Внешнее давление налицо. Евросоюз уже объявил, что закон об иноагентах препятствует поступательному движению страны к евроинтеграции. Жестко осудили этот документ и в Вашингтоне. Грозят в корне пересмотреть отношения с Тбилиси. Звучит даже слово "санкции" как ответ на грузинское упрямство.

Джеймс О'Брайен, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии:

Джеймс О'Брайен во главе западного десанта, который высадился в Тбилиси накануне. Ряд европейских политиков откровенно, вопреки дипломатическому статусу, присоединились к протестующим, призвав тех продолжить акции неповиновения. Если это невмешательство в чужие дела, то что тогда?